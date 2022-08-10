加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部

史丹福醫學兒童健康哮喘項目的主任、兒科醫生莫拉。（圖片取自學校官網）

近日北加麥金尼山火 （McKinney Fire）持續燃燒，雖然救火隊員依然努力控制火勢，但這場大火已造成森林被毀和野生動物死亡。除此以外，山火燃燒產生的煙霧溶進了空氣中，許多附近居民不得不呼吸著受污染的空氣，這給居民們，特別是兒童的肺部健康造成了威脅。

為了保護孩子們肺部免受野火煙霧影響，史丹福醫學兒童健康氣喘計畫主任、兒科醫生莫拉（Esmeralda Morales）為家長們提出建議。

當孩子暴露在被煙霧污染的空氣中，他們可能會出現咳嗽、氣喘、胸悶，胸痛和呼吸急促等症狀。

莫拉提醒家長們，如果空氣品質不好（AQI 151或更高），請盡可能讓孩子待在室內。沒有完美的口罩 可以幫助阻止煙霧和微粒進入孩子的肺部，尤其是在孩子還小的時候。一個能夠貼合臉部的N95口罩可以幫助使用者減少約80%的煙霧吸入量，但即使孩子有一個合身的NIOSH N95口罩，也應該被嚴格限制其在戶外的時間。

應對野火煙霧所需的N95口罩指的是NIOSH批准的N95口罩，而不是許多人為防新冠病毒而佩戴的KN95。目前市面上還沒有兒童尺寸的NIOSH批准的N95口罩，但它們製成的「小成人」尺寸可能適用於年齡較大的兒童和青少年。

在AQI超過100時，空氣品質被稱為「對敏感群體不健康」。所有18歲以下的兒童都屬於「對敏感群體不健康」的範圍，患有氣喘等肺部或心臟疾病的兒童可能特別敏感。

莫拉建議家長，當空氣中存在大量野火煙霧時，可以使用MERV 13或更高等級的空氣過濾器來淨化屋內空氣，保護孩子的肺部健康。