我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

加州山火煙霧多 史丹福專家教如何保護兒童肺部

記者陳爍嘉／聖荷西報導
史丹福醫學兒童健康哮喘項目的主任、兒科醫生莫拉。（圖片取自學校官網）
史丹福醫學兒童健康哮喘項目的主任、兒科醫生莫拉。（圖片取自學校官網）

近日北加麥金尼山火（McKinney Fire）持續燃燒，雖然救火隊員依然努力控制火勢，但這場大火已造成森林被毀和野生動物死亡。除此以外，山火燃燒產生的煙霧溶進了空氣中，許多附近居民不得不呼吸著受污染的空氣，這給居民們，特別是兒童的肺部健康造成了威脅。

為了保護孩子們肺部免受野火煙霧影響，史丹福醫學兒童健康氣喘計畫主任、兒科醫生莫拉（Esmeralda Morales）為家長們提出建議。

當孩子暴露在被煙霧污染的空氣中，他們可能會出現咳嗽、氣喘、胸悶，胸痛和呼吸急促等症狀。

莫拉提醒家長們，如果空氣品質不好（AQI 151或更高），請盡可能讓孩子待在室內。沒有完美的口罩可以幫助阻止煙霧和微粒進入孩子的肺部，尤其是在孩子還小的時候。一個能夠貼合臉部的N95口罩可以幫助使用者減少約80%的煙霧吸入量，但即使孩子有一個合身的NIOSH N95口罩，也應該被嚴格限制其在戶外的時間。

應對野火煙霧所需的N95口罩指的是NIOSH批准的N95口罩，而不是許多人為防新冠病毒而佩戴的KN95。目前市面上還沒有兒童尺寸的NIOSH批准的N95口罩，但它們製成的「小成人」尺寸可能適用於年齡較大的兒童和青少年。

在AQI超過100時，空氣品質被稱為「對敏感群體不健康」。所有18歲以下的兒童都屬於「對敏感群體不健康」的範圍，患有氣喘等肺部或心臟疾病的兒童可能特別敏感。

莫拉建議家長，當空氣中存在大量野火煙霧時，可以使用MERV 13或更高等級的空氣過濾器來淨化屋內空氣，保護孩子的肺部健康。

幸運的是，南灣目前大部分地區的空氣質量較為良好。根據IQAir提供的數據，灣區絕大部分地區的空氣質量都較為良好，只有極少數區域出現了空氣質量中等的警告。但在灣區以北的Orleans部分地區，甚至有AQI達到250的情況。

山火產生的煙霧會影響居民肺部健康。（圖片截取自US Forest Service...
山火產生的煙霧會影響居民肺部健康。（圖片截取自US Forest Service官網）

口罩 灣區 山火

上一則

西尼羅病毒現蹤 庫比蒂諾11日晚噴藥

下一則

口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

延伸閱讀

少女加州遇害40年懸案 檢方基因判定夏威夷緝凶

少女加州遇害40年懸案 檢方基因判定夏威夷緝凶
加州麥金尼山火 土石流傾洩 河川魚群大量暴斃

加州麥金尼山火 土石流傾洩 河川魚群大量暴斃
麥金尼山火40%受控制 天乾風強恐復燃

麥金尼山火40%受控制 天乾風強恐復燃

加州山火+洪災引發土石流 河川驚見「大量死魚」

加州山火+洪災引發土石流 河川驚見「大量死魚」
麥金尼山火受控面積達30% 未來幾日恐至救火危險升高

麥金尼山火受控面積達30% 未來幾日恐至救火危險升高

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了