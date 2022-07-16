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性少數成員狄波拉 獲任舊金山警察委員

記者李怡／舊金山報導
性少數成員狄波拉（左）獲任命為舊金山警察委員會委員。（市長辦公室供圖）
性少數成員狄波拉（左）獲任命為舊金山警察委員會委員。（市長辦公室供圖）

舊金山市長布里德15日任命性少數成員狄波拉（Debra Walker ）為舊金山警察委員會委員。這個委員會由七名成員組成，負責為警察局和警察問責部 (DPA) 制定政策，並對警察的不當行為提出指控。

布里德表示，狄波拉的職業生涯一直致力於為城市民眾服務，並對城市面臨的挑戰及需要採取的措施和長期的變革有深刻的理解。她任職後，在致力於改革舊金山市刑事司法系統的同時，還將確保每個社區的聲音都被聽到、被尊重。

在過去的30年中，狄波拉一直以藝術家的身分經營自己的事業；她在舊金山最古老的藝術家協會工作，作為舊金山社區的活躍成員，狄波拉曾擔任Harvey Milk LGBTQ民主俱樂部和舊金山藝術民主俱樂部的前主席。此外，她還曾擔任舊金山規畫和城市研究中心的董事會成員，及舊金山現場工作和藝術工作組的主席，並曾擔任加州民主黨婦女核心小組和 LGBTQ核心小組官員。

狄波拉表示，很榮幸能在警察委員會任職，她期待與警察專員同事、新地檢長、市長、市議會和所有的社區合作，以實現讓舊金山更安全的目標。她表示，除了心理健康替代方案，優先事項之一是招募更多女性和LGBTQ社區成員，從事執法和公共安全職業。

狄波拉還曾擔任建築檢查委員會的租戶代表，規範執行外展計畫制度化，在這項工作的基礎上，她參與了地震安全社區行動計畫，並幫助推動一種創新的彈性模型。

舊金山 警察 LGBTQ

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