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史丹福討論會：中國或超越美國 成世界高等教育領導者

記者陳爍嘉／聖荷西報導
「思想帝國：從德國到美國再到中國創建現代大學」新書討論會在史丹福舉行。（Zoom會議截圖）
「思想帝國：從德國到美國再到中國創建現代大學」新書討論會在史丹福舉行。（Zoom會議截圖）

未來幾年全球最傑出的大學是否會出現在中國，而非美國？Spangler家族工商管理教授柯比（William Kirby）、密涅瓦項目（Minerva Project）首席學術官皮庫斯（Noah Pickus）和哈佛大學中國研究教授T.M. Chang一起，日昨通過Zoom會議討論他即將推出的新書「思想帝國：從德國到美國再到中國創建現代大學」（Empires of Ideas： Creating the Modern University from Germany to America to China）。本次活動是在線圖書對話系列「公共利益的學術創新」的一部分，該系列由史丹福大學數字教育和三一學院共同創辦。

皮庫斯表示，在這本書中柯比提出了十分具有挑釁性的問題：中國是否正在推出一種新高等教育模式？

柯比在會議中就這個問題做出了解答。他說，中國現在正在推出「中國特色的大學」，與世界其他地方的辦學方式有很大的差別。每一個中國的主要大學不僅在建築設計上，還是知識上都是國際化的。他們借鑑歐洲和北美優秀的大學，發展自己的教育理念。這些中國大學甚至在未來有可能超越自己模仿過的大學。

柯比說，世界上許多教育機構都會為頂尖大學著迷，但是在過去的20年裡，沒有一個國家會像中國那樣崇拜這些頂尖大學，中國以世界頂尖大學作為自己的對照。中國大學的辦學與其他國家相比，有一些政治方面的差異，他們在研究和教學上很願意廣泛地吸收其他大學的長處。

皮庫斯指出，在過去的幾年裡，中國為了人才和發展，推出了「海外高層次人才引進計畫」（the Thousand Talents Program）和美國間諜計畫。他對中美兩國的高等教育競爭提出疑問：中國會超越美國成為世界高等教育的領導者嗎？

皮庫斯還就此疑問對參與會議的人發起調查，結果有78%參與調查的觀眾認為中國的高等教育競爭不過美國，剩下22%的觀眾這認為中國高等教育可以領先全世界。

柯比提出自己的看法，任何領域的領導者，包括商業、教育、運動等，都是比較出來的。 「這些認為中國超越不了美國的觀眾，對美國高等教育的未來十分有自信，我對美國的未來抱有很大的期望，但我也希望自己能像大家這麼有自信」。

觀眾吉普斯（Martha Kirpes）在會議上分享了自己的觀點，「中國高等教育可能在科技領域上能夠趕超美國，但是只要我們繼續自己的民主政策，中國在文科的高等教育領域上就無法超越我們」。

柯比回應，中國的科技大學都不是單純做科技教育的大學，包括上海交通大學和清華大學，他們都是加入了文科教育的。他們將學生從先入為主的思想觀念中解放出來，讓他們獨立思考，成為一個能夠解決問題的人。「我在新冠疫情開始前剛好去了一趟上海科技大學，這是一家由上海市新創建的大學，我對於他們在人文，文學，哲學和社會科學的投入感到震驚」。

柯比在會議上講話。（Zoom會議截圖）
柯比在會議上講話。（Zoom會議截圖）

教育 柯比 史丹福大學

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