史丹福討論會：中國或超越美國 成世界高等教育領導者

「思想帝國:從德國到美國再到中國創建現代大學」新書討論會在史丹福舉行。(Zoom會議截圖)

未來幾年全球最傑出的大學是否會出現在中國,而非美國?Spangler家族工商管理教授柯比 (William Kirby)、密涅瓦項目(Minerva Project)首席學術官皮庫斯(Noah Pickus)和哈佛大學中國研究教授T.M. Chang一起,日昨通過Zoom會議討論他即將推出的新書「思想帝國:從德國到美國再到中國創建現代大學」(Empires of Ideas: Creating the Modern University from Germany to America to China)。本次活動是在線圖書對話系列「公共利益的學術創新」的一部分,該系列由史丹福大學 數字教育 和三一學院共同創辦。

皮庫斯表示,在這本書中柯比提出了十分具有挑釁性的問題:中國是否正在推出一種新高等教育模式?

柯比在會議中就這個問題做出了解答。他說,中國現在正在推出「中國特色的大學」,與世界其他地方的辦學方式有很大的差別。每一個中國的主要大學不僅在建築設計上,還是知識上都是國際化的。他們借鑑歐洲和北美優秀的大學,發展自己的教育理念。這些中國大學甚至在未來有可能超越自己模仿過的大學。

柯比說,世界上許多教育機構都會為頂尖大學著迷,但是在過去的20年裡,沒有一個國家會像中國那樣崇拜這些頂尖大學,中國以世界頂尖大學作為自己的對照。中國大學的辦學與其他國家相比,有一些政治方面的差異,他們在研究和教學上很願意廣泛地吸收其他大學的長處。

皮庫斯指出,在過去的幾年裡,中國為了人才和發展,推出了「海外高層次人才引進計畫」(the Thousand Talents Program)和美國間諜計畫。他對中美兩國的高等教育競爭提出疑問:中國會超越美國成為世界高等教育的領導者嗎?

皮庫斯還就此疑問對參與會議的人發起調查,結果有78%參與調查的觀眾認為中國的高等教育競爭不過美國,剩下22%的觀眾這認為中國高等教育可以領先全世界。

柯比提出自己的看法,任何領域的領導者,包括商業、教育、運動等,都是比較出來的。 「這些認為中國超越不了美國的觀眾,對美國高等教育的未來十分有自信,我對美國的未來抱有很大的期望,但我也希望自己能像大家這麼有自信」。

觀眾吉普斯(Martha Kirpes)在會議上分享了自己的觀點,「中國高等教育可能在科技領域上能夠趕超美國,但是只要我們繼續自己的民主政策,中國在文科的高等教育領域上就無法超越我們」。

柯比回應,中國的科技大學都不是單純做科技教育的大學,包括上海交通大學和清華大學,他們都是加入了文科教育的。他們將學生從先入為主的思想觀念中解放出來,讓他們獨立思考,成為一個能夠解決問題的人。「我在新冠疫情開始前剛好去了一趟上海科技大學,這是一家由上海市新創建的大學,我對於他們在人文,文學,哲學和社會科學的投入感到震驚」。