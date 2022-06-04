東華醫院123年院慶 黃春華獲最高公益慈善家大獎

東華醫院慶祝創院123周年。（東華醫院供圖）

東華醫院2日舉辦創院123周年慶祝活動，創立於1899年的東華醫院為當時被禁止使用公共醫療資源的華人 提供服務。從位於舊金山 市沙加緬度街的東華醫局到如今現代化醫院，且設有多間社區診所，東華醫院驕傲能夠為舊金山市服務123年，並守護無數社區居民的健康。

東華醫院行政總裁張建清博士表說：「努力建設更健康的社區一直是東華醫院的核心價值之一。一個多世紀以來，東華醫院歷盡挑戰，但卻未曾退縮。即使面對前所未見的疫症或困難，我們仍然站在最前線來帶領社區前行。現在，新冠疫情 繼續影響著我們的病人及社區，但我們會繼續堅守東華醫院的使命 ，配合社區不同種族及獨特文化需要，向社會各階層提供優質及可負擔的醫療服務。」

張建清亦向社會各界表達敬意及謝意，感謝所有善長的支持、鼓勵以及他們對改善社區健康的堅定信念。她指出，員工的付出、董事會成員的奉獻、病人的信任以及各官員及社區領袖的支援對東醫院來說十分重要；「全賴您們的支持，我們才能跨越百年，邁向成功。我再次感謝各位來賓與我們一起慶祝東華醫院創院123周年，及見證東華醫院邁向新里程。 」

慶祝活動還為東華醫院最大捐款人及多位傑出人士頒獎。頒獎典禮由前舊金山市市長勃朗主持。黃春華基金會主席黃春華博士榮膺「2022年度最高公益慈善家大獎」，以表彰他對東華醫院及社區作出的貢獻、以及為下一代建立更健康社區的精神。UCSF Health聯盟網絡總監兼首席戰略官Shelby Decosta獲頒發「非凡醫護人員大獎」，以嘉許她的卓越成就，以及對病人及整個醫療行業的貢獻。此外，為表揚陳英謀、Keith Tse及李啟文熱心支持社區及東華醫院的使命，他們一同獲得「傑出社區領袖大獎」。

東華醫院董事會主席陳傑民表示：「對很多本地企業及機構而言，要走過歷史，屹立逾百年很不容易，更重要的是，東華醫院不但倖存下來，而且還茁壯發展。」

他說：「東華醫院除了是一間配備最先進技術的醫療設施外，也是醫護人員、員工、董事會成員及支持者共同努力的成果，我們所有人都有同樣的目標，便是為病人提供最優質的服務，並致力守護社區居民的安全及健康。未來的日子裡，我們會繼續秉承東華醫院的優良傳統及積極發揮創新精神，並盼望在社區的支持，繼續幫助及保護我們的社區更多的123年。」