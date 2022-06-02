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媽媽教室園藝講座 李曉東3日教訣竅

記者李榮／密爾比達報導

居家避疫」之後，民眾為除憂解悶、調劑窩居的無聊生活，愈來愈多人開始關心園藝、學習植物種植的安全環境、也更加重視環保議題。金山灣區「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東（Donna Lee），於6月3日分享「收回綠色廢物跟廚餘」、「製作有機堆肥」、「養殖蚯蚓」、「製作液肥」、「環保酵素」等主題，以及「如何自營無毒肥沃土壤」、「創造有機安全的環境」，「不造成環境污染」等園藝重點的訣竅。

李曉東研究園藝多年，她於2015年畢業於聖他克拉拉園藝專精項目「UCCE Master Gardeners of Santa Clara County program」。李曉東曾在惠普工作了25年，2007年退休之後致力於義工服務，在媽媽教室跟縣立圖書館都開過園藝相關的講座。

園藝講座講座時間：6月3日上午10時至11時30分，講題：DIY有機肥料與施肥指南。課程為「公開免費」Zoom平台線上視訊教學。Zoom Meeting ID: 998-806-3500, Password: Modesto101 [M請大寫])。詢問電話：(408)252-7070

灣區 退休 居家避疫

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