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華美半導體協會 5月14日線上大徵才

記者熊移山／聖荷西報導
華美半導體協會日前召開記者會，將於5月14日以線上模式舉辦徵才招聘會。目前已有12家廠商總計超過上百個工作機會在CASPA的官網上。(記者熊移山／翻攝)
華美半導體協會日前召開記者會，將於5月14日以線上模式舉辦徵才招聘會。目前已有12家廠商總計超過上百個工作機會在CASPA的官網上。(記者熊移山／翻攝)

因應半導體工業人才短缺，華美半導體協會(CASPA)將於14日(周六)舉辦線上徵才招聘會。目前已有包括台積電、SiliconMotion等高科技廠商，提供各類工程師、產品營銷、項目經理和實習生等職務。另外高階的董事及不同項目的總監也在招聘的項目內，總計超過上百個工作機會。

招聘會策畫人楊東蕾表示，「CASPA 2022」招聘會的目標有兩個，首先是幫助半導體行業緩解人才短缺問題。另一個是協助高科技人才獲得更高的成就。線上招聘雖然有缺少面對面交流的缺點，但是在疫情尚未真正解除前，確實也是一個安全又省時的方案。特別是如果應徵者身處於矽谷以外的地區或國家，都能透過CASPA官網先行註冊找到合的職位並遞交履歷，在當天招聘會第一個環節是每家公司對所有求職者5分鐘自我介紹時間。接著每家公司都有一個單獨的Zoom會議頻道，所有Zoom會議同時進行。它也允許應徵者訪問不同的招聘公司並進行面對面的互動，甚至是一對一的面試。

SiliconMotion董事長范承華將以「職業卓越和成長策略」(Strateg...
SiliconMotion董事長范承華將以「職業卓越和成長策略」(Strategies for career excellence & growth)為題分享個人經驗。(記者熊移山／翻攝)

線上招聘會並邀請到SiliconMotion董事長范承華(Robert Fan)舉辦座談會，范承華是從軟體工程師到業務以及市場營銷的專業人士，他將以「職業卓越和成長策略(Strategies for career excellence & growth)」為題分享個人經驗。

他表示，美籍亞裔多數都受到很好的教育，當中也有很多工程師和在會計和金融部門工作，但是在財富500強企業中的管理階層卻是少數。他個人非常熱衷於培養專業人才，特別是希望更多亞裔能在不同企業成為高級管理人員。

勵石創投首席技術長何京翔(Jackson He)表示，需要在灣區擴展業務建立中國和美國的商業關係，急需要全職或兼職的夥伴，希望能透過CASPA的這次招聘會能發掘適合的人才。

這次參加CASPA招聘會的有台積電、FUTUREWEI、ScaleFlux、PalPilot、alchip、SiliconMotion、etopus、GOODiX、MOFFETT AI、MXIC、proteanTecs、勵石創投、ADVANTEST、Amlogic等12家廠商，在工程師的部分提供系統架構師、模擬電路設計師、ASIC/數字設計工程師、RF工程師、FPGA設計與驗證工程師、應用工程師、硬件工程師、機械工程師、工藝工程師、測試/驗證工程師、軟件工程師、AI系統工程師、算法工程師、機器學習軟件工程師等需求。

另外還有不同領域的數據科學家、研究科學家、機器學習科學家以及業務行銷等管理階層的職位。有興趣的民眾可以參考華美半導體協會的網站，網址是https://caspa.com/jobfair-2022/

台積電 亞裔 AI

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