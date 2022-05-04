亞太裔傳統文化月 梁凱欣致力華埠建設 獲市議會表彰

APA 亞太裔傳統文化月梁凱欣（中）獲市議會表彰。 （記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會3日會議上，各選區市議員表彰選區內傑出亞太裔事務代表和社區領袖；其中以佩斯金為代表的第三選區，表彰舊金山中華文化中心執行總監梁凱欣（Jenny Leung）。

佩斯金表示，梁凱欣（Jenny Leung）不僅是舊金山中華文化中心執行總監，還是華埠 藝術文化中心 （CMAC）的聯合主席和董事會成員。十多年來，梁凱欣一直深入參與華埠社區的宣傳和聯盟建設工作，對其他社區組織給予強有力的支持，從經濟適用房宣傳到反對AAPI仇恨犯罪的宣傳，她真正做到將藝術文化工作融入社區規畫、公共安全、勞動力發展和組織活動中去，為少數族裔爭取權益積極貢獻。

梁凱欣除了在文化藝術宣傳方面的貢獻，還積極影響華埠拆除花園角過街天橋的提案，並為華埠藝術文化中心 （CMAC）的申請貢獻很多的時間和力量。

梁凱欣表示，感謝團隊一直以來的支持和社區各組織之間的團結協作；她希望未來用實際行動為華裔 社區爭取和維護更多的權益，同時希望可以通過多種文化藝術的表達，讓更多族裔可以了解華裔的傳統文化習俗，實現社區間的融合與和諧美好關係的發展。

一年一度的亞太裔傳統文化月（APA Heritage Month）活動將在4日開鑼，因為疫情，亞裔社區面臨前所未有的挑戰，舊金山的文化月活動也將積極求變，在系列挑戰中推出各式創新活動，推動各族裔社區團結和文化交融。

市議員陳詩敏表示，「APA亞太裔傳統文化月，是為了讓亞太裔美國人可以飲水思源，想到自己民族的根源。」

亞太裔傳統基金會計畫於4日舉辦亞太裔傳統授獎和招待會，儀式於下午5時30分在舊金山Herbst劇院（401 Van Ness Ave.）開始；包括與市長布里德的公告簽署儀式、表演和APA傳統獎的頒發。

儀式結束後，在市政廳舉行年度 「亞太之味」招待會，將包括亞洲美食樣品、娛樂活動、展覽和抽獎活動；這一免費活動的詳情可在apasf.org網站上找到，需要預先登記。

整個5月，舊金山及灣區將有多項紀念傳統月活動。今年文化月的系列活動也已經全部出爐，詳情可見舊金山文化月官方活動網址：https://apaheritage.org/。