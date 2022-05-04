排華法案140周年 華埠舉辦紀念活動銘記歷史

劉詠嫦計畫並在警衛室的窗戶上放映一系列有關天使島移民站的視頻。（記者王子涵╱攝影）

排華法案（Chinese Exclusion Act）簽署140周年之際，華埠社團、僑界領袖3日上午聚集在舊金山花園角（Portsmouth Square），共同回顧這個曾對華人造成深遠傷害、充滿種族歧視 的法案。

天使 島移民 站基金會（Angel Island Immigration Station Foundation）執行主任特伯恩（Edward Tepporn）表示，接下來的幾周內將會舉辦多場關於排華法案簽署140周年。

特伯恩表示，排華法案標誌著美國歷史上首次禁止另一個國家的勞工入境，以及成為美國的公民。「這體現了嚴重的種族歧視及仇外的移民政策。」特伯恩說，「儘管1914年排華法案終於被推翻，但是對於整個華裔社區的傷害仍在延續；在過去兩年，超過1萬起反華的案件發生，究其根源就是排華法案的簽署。該法案也最終導致了天使島移民站的建立。」

天使島移民站在1910至1940年中，收容超過80個國家的50萬名移民，其中大部分人都為華裔；這些異鄉人不得進入舊金山，在這裡等待著被發配。今年，天使島移民站正式修繕為天使島移民站博物館，並在6日舉行「照亮黑暗」（Lighting the Darkness）展覽，將在拘留營裡點燃140支蠟燭。

6日下午，電影製作人劉詠嫦（Felicia Lowe）將聯手視覺裝置藝術家伍德（Ben Wood）在梅森堡藝術文化中心（Mason Center for Arts & Culture）舉辦藝術展。

劉詠嫦表示，她們計畫在梅森堡B樓的牆上展示特定視頻投影作品，並在警衛室的窗戶上放映一系列有關天使島移民站的視頻。另外，兩部由劉詠嫦拍攝的短電影也將在活動中播放。

7日早上，舊金山中華文化中心將在華埠舉辦「站穩腳跟：排華法案140年後」活動，牧師將帶領華埠居民一起祈禱，紀念先人為社區祈福。