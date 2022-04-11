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華裔慈善家劉文采 冠名舊金山加大教授職

記者李怡／舊金山報導
劉文采表示，多年來的捐贈就是想讓更多受到腦損傷困擾的人群，擺脫生命的痛苦，感受到生活的陽光和愛。圖左起叢鵬教授、柯林斯、劉文采、Edward Chang博士。（記者李怡╱攝影）
劉文采表示，多年來的捐贈就是想讓更多受到腦損傷困擾的人群，擺脫生命的痛苦，感受到生活的陽光和愛。圖左起叢鵬教授、柯林斯、劉文采、Edward Chang博士。（記者李怡╱攝影）

舊金山加大（UCSF）獲得灣區華裔企業家、慈善家劉文采（Margaret Liu Collins）的捐贈，將設立一個全新的神經科學教授席位，以劉文采伉儷命名。

劉文采說，之所以和先生柯林斯（Edward B.Collins）冠名這個教授席位，就是希望支持醫學界繼續在腦損傷領域實現重大突破，讓更多家庭和病患免受精神疾病與腦損傷疾病困擾。她提到，自己的兒子曾經因車禍而導致創傷性腦損傷，因此讓她對腦損傷患者的痛苦感同身受，希望能夠有更多的腦損傷患者可以獲得更好的醫療服務。於是，多年來一直致力於捐款幫助舊金山加大成立灣區最好的腦損傷治療中心。

「創傷性腦損傷」（Traumatic Brain Injury）這類的病症，以往受到的關注並不多。但是近年來，越來越多的華裔長者，因為車禍事故、或者摔倒而導致腦損傷。自疫情以來，舊金山地區大量的因吸毒過量導致的死亡和腦損傷呈直線上升。醫學界的教授也呼籲，在亞裔社區中應該給予腦損傷病症更多的關注。

劉文采說，多年來在經商的收入，用來捐贈建設神經技術科學的發展，就是想讓更多受到腦損傷困擾的人群，擺脫生命的痛苦，感受到生活的陽光和愛。

劉文采來自上海，在柏克萊加大求學，在商界頗有建樹，同時也熱中慈善事業。她曾經是舊金山交響樂團的董事。

舊金山加大9日舉辦了慶祝儀式。獲得這個教授席位的學者，也是一位華裔移民，現任金山加大的神經外科教授和腦接口技術主任叢鵬（Peng Cong）。眾多醫學界人士、政界和商界代表出席活動道賀。

叢鵬來自山東，碩士畢業於清華之後留美深造。他表示，會與教職員工合作，促進醫療器械創新，並培養應用前沿技術的新一代臨床醫師和研究人員。

他說，自己一直以來的研究方向是與科技有關。加入醫療的團隊，更是有利於即時與醫學研究人員溝通，讓他們知道所進行的醫療研究是否有技術可行性，以便提高產學研效率。他呼籲廣大醫學研究者，應該多方涉獵科技技術知識，更有助於所在領域的醫學研究。

當天活動的舉辦地位於舊金山加大在去年年末全新啟用的Weill神經科學校園大樓，地址是Mission Bay的4街一帶。該校也將成立新的腦損傷治療中心，專門探討如何對腦損傷病人進行有效、全面的治療。此中心也料將成為全美最好的18個腦損傷治療中心之一。

華裔移民叢鵬被授予「劉文采愛德華」神經技術科學教授職位。（記者李怡/攝影）
華裔移民叢鵬被授予「劉文采愛德華」神經技術科學教授職位。（記者李怡/攝影）

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