參院通過「永久夏令」法案 前加州眾議員朱感生支持

前加州眾議員朱感生公開支持參議院通過的「永久使用夏令時間法案」。(記者熊移山／攝影)

前加州 眾議員朱感生23日召開記者會，針對日前聯邦參議員魯比奧(Marco Rubio)所提出的「永久使用夏令時間法案」(sunshine protection act)表示支持。他希望全民都能重視這項法案，寫信或傳真給聯邦眾議院 議長裴洛西(Nancy Pelosi)，希望這項議題能早日列入議會討論議題。

朱感生表示，當年創建夏令時間(Daylight Saving Time)也稱為日光節約時間，主要是因為要節能。但是因為時代在改變，人們生活方式早已和當年不同，這一個問題他是在2015年一次偶然的機會發現，當時就已經開始推動這項法案。

朱感生說：「很感謝參議員魯比歐從2018年開始，連續提案三次，終於在3月15日成功提案，並且獲得參議院 一致通過」。接下來就是要眾議院通過，並由拜登總統簽署成為法律，最快在2023年才能執行這項法案。如果這項法案順利通過，全美就會以夏令時間為準，不再做調整。

這項法案在參議院通過後引發社會相當大的討論，很多民眾也大吐苦水。紐約雜誌的資深編輯哈特曼(Margaret Hartmann)就發文表示，「雖然我不是盧比奧參議員的粉絲，但幾年來我一直在開玩笑說，如果盧比奧真的完成了他取消美國一年兩次時鐘切換的任務，我別無選擇，只能支持他。我的理由很簡單，在紐約地區冬天已經夠難熬了，當11月要改變時鐘讓下午5時半天黑的時間改成4時半，讓我很想死。」

記者會請到了蘇諾瑪市(Sonoma)市長丁俊輝、退伍軍人之音主席艾靈頓(Courtney Ellington)以及多位醫界領袖前來站台。

丁俊輝也表達每年兩次的時間轉換，都會造成生活或工作某種程度的困擾。

加州牙醫公會理事俞健強則根據學術報告解釋，每年兩次的時間調整，讓多數成年人感到筋疲力盡和效率低下。六項研究發現，這段時間心臟病發作的風險增加了5%到15%。而且特別在切換到夏令時後的第一天，交通事故、急診室就診都會大幅提高。自殺未遂和患有抑鬱症的患者也有所增加。

「永久使用夏令時間法案」的突然通過，也讓部分媒體質疑這是政治上轉移話題的操作，指油價及通貨膨脹如此嚴重，政客怎麼會還有時間去理會這項法案。

回鍋參選第25區加州眾議員的朱感生表示，這個議題是多數美國人的心聲。參議院是在無異議的情況下通過，相信眾議院要通過這項法案應該也不需要冗長的爭論，就能快速通過。