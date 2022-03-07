NBA／詹皇狂轟56分 金州勇士遭洛杉磯湖人逆轉

柯瑞面對詹姆斯的防守進攻。（記者劉先進／攝影）

5日晚，金州勇士 在最多領先14分的情況下，以116比124遭洛杉磯湖人 翻盤。湖人止住四連敗，勇士則四連敗，西區排名跌到第三。過去10場比賽2負8勝。勇士四次總冠軍賽對手、湖人王牌詹姆斯（LeBron James）狂轟湖人生涯最高分56分，也平了NBA賽季最高分紀錄。

詹姆斯賽後表示，是絕望感驅動著全隊努力打球。而全場22投13中，入賬30分的柯瑞 表示，球隊不能屈服於失敗的心態。還有18場比賽，必須找到辦法，扭轉敗局。

勇士和詹姆斯的對陣可謂經典。雙方四次會師總冠軍賽，勇士奪得三次冠軍。而詹姆斯的前東家騎士，則在2016年逆轉例行賽73勝的勇士奪冠。這場比賽，依然全國矚目，可謂焦點之戰。

湖人首節連續快攻，而勇士在次節依靠替補連續取分。末節勇士還領先，但勇士接連失誤，詹姆斯快攻，再加上安東尼（Carmelo Anthony）底角三分，鎖定勝局。詹姆斯31中19，三分11中6，罰球中13投12中，狂砍56分10籃板和3助攻。他成為單場拿到55分10籃板的NBA最年長球員。也加入喬丹等人行列，在37歲後單場入賬50分以上。詹姆斯說，球隊今晚跟著他下場進入更衣室，「他們問我，得到56分的感覺如何。我說，根本不在乎56分。我只是很高興取得了一場勝利。」

柯瑞全場三分9中4，末節頻頻得分，但卻孤掌難鳴。他表示，詹姆斯打出不可思議的表現，投進了一些神仙球。但勇士也犯了很多錯誤。如果季後賽明天開始，勇士會遇到大麻煩。須找到回到正軌上的辦法。「我們不能屈服於這種失敗的心態，不能總是以不同的方式輸球。我們不是這種球隊，我也不會讓勇士成為那支球隊。賽季還剩下18場比賽，必須想辦法迅速扭轉局面。」

柯瑞入賬30分，勇士還是輸球。（記者劉先進／攝影）

教頭柯爾在總結勇士敗仗的時候說，勇士隊的問題包括，防守失誤，替補席上沒有足夠的得分能力，以及比賽後期的執行力。

本場比賽，勇士罰球線上19投9中。湯普森在場上13中3，只得到7分。過去5場比賽，湯普森70中23，命中率32.8%，三分35投11中，命中率31.4%，場均12.8分。7日面對丹佛金塊，柯瑞、湯普森和維金斯都會輪休，以備戰8日背靠背面對洛杉磯快艇。