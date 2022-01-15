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加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

編譯組／綜合報導
紐森加碼投資加州高鐵建設，承諾再投入42億元完成中央谷地路段。 （美聯社）
紐森加碼投資加州高鐵建設，承諾再投入42億元完成中央谷地路段。 （美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）的最新預算提案中，將有爭議的高鐵項目的聖荷昆谷路段數十億元的資金翻倍。州長還表示，要進一步努力，爭取在加州以零排放動力取代汽油動力汽車。

最新的數字是州長本周早些時候發布的2864億元支出提案的一部分，其中91億元用於交通基礎設施。州長說，這是州政府為減少加州最大的溫室氣體排放源所做的共同努力的一部分。在6月的2022-2023年預算討論截止日期前，州長將與立法者進行談判，該預算提案是一份願望清單。

但是，擬議的42億元高鐵資金已經陷入了爭議之中。這是用於高鐵的99億元債券資金的最後一筆，選民在2008年的1A提案中批准了該提案，因為他們被承諾將看到兩小時40分鐘內連接洛杉磯和舊金山的子彈列車。但目前事情的進展並非如此。

相反，紐森正在尋求獲得42億元，以完成佛萊斯諾、克恩、瑪德拉和金恩縣119英里的路段；一些民主黨人說這筆資金應該用於針對灣區和南加州城市中心的項目，而不是人口較少的中央山谷路段。他們稱，高速鐵路項目目前正依靠該州的排放限額與交易計畫的收入來維持，但債券收入的延遲將對該州其他地區產生巨大的多米諾骨牌效應。

柏克萊加大法律、能源和環境中心氣候項目主任埃爾金德（Ethan Elkind）說，資金糾紛歸結為紐森政府和南加州立法者之間的沖突，前者自信滿滿，後者對這個系統的最終完成基本上沒有任何信心。

州長還將在五年內增加61億元，以支持零排放車輛的采用，並建設基礎設施，以爭取實現該州到2035年停止銷售新的汽油動力汽車的目標。有了新的資金，該州將在未來五年內投入100億元用於清潔能源汽車。擬議的資金將用於低收入消費者購買零排放的乘用車，以及近10億美元用於增加1000輛零排放的運輸卡車和1700輛零排放的公交車。

「如果你要認真地對待減碳，並從根本上改變我們生產和消費能源的方式」，紐森說，「你就不能不從根本上改變你的運輸部門」。

加州 紐森 預算

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