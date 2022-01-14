「殺豬盤」詐騙舔人血 被害人賠光積蓄還高額負債

殺豬盤是早年流行於東南亞地區的詐騙方式，如今可以說是已經席捲全球，利用社交軟體Whatsapp、Line、Facebook、Instagram、微信 等交友，先是稱誤會而開始來往，再開始透過噓寒問暖，間接顯露出如何簡單賺錢，讓被害人想要嘗試參與。而且最初一定都會讓被害人感受到盈利，引導不斷加倉。

被害的S女士說，在騙徒發現不會再有新錢進入的時候，就會製造一次爆倉、投資 失利，或是以要繳稅，無法提現等各種藉口拖延，「在你精神崩潰一輪後，只要你還沒死，還沒自殺，這個團隊就沒完，繼續誘導你看似給你幫助帳面上加倉，誘導你借錢貸款加倉，讓你損失所有錢以後另負高債，再也榨不出一點錢的時候才是結束。」

S女士分析，殺豬盤都是差不多套路，第一步是尋找目標，通常找尋30歲以上成功人士，因為這些人比較有經濟基礎，對於感情也可能有需求。再來就是取得信任，騙子添加好友之後，頻繁聊天，有些甚至可以說是關懷備至，創造戀愛關係，加深信任。

接下來就是慫恿投資，許多人會先試著小額投入幾筆。騙子透過後台或者詐騙操作，營造小賺的情景。受害者嘗到甜頭後，逐漸大量投入，然而沒多久就會發現無法提現，或者透過各種方式，讓被害人將錢輸光，洗到騙子的口袋。隨後騙子銷聲匿跡。

「這種詐騙集團 的吃著人血饅頭，壓過人類道德的底線。至少在我和大多數人的價值觀中，我當前所遇見的、所經歷的，如果不是事實就在眼前，我從來沒有想過也不敢相信會有一群人，並且還是數量龐大的一群人，願意當劊子手。」S女士批評，詐騙集團的成員竟然為了高額報酬，毫無良知地危害世界，

她說，作為被害人，從意識到騙局的那一刻，回顧整個過程是痛苦的，「自我質疑、信念崩塌，至少有兩周的時間我完全處於人在魂不在那種頹廢，懊惱自責之中。我一邊修復自己的情緒，告訴自己冷靜，接受現實，直面現實，釐清所有思緒收拾殘局。很多受害者沒有站出來，最難的不是難以啟齒的心結、不是擔心被恥笑自己的愚蠢，而是覺得改變不了現狀，失望，看不到希望。 」