蘇諾瑪縣禁50人以上大型集會 籲居家避疫30天

蘇諾瑪縣宣布禁止舉行大型集會，並要求居民居家避疫30天。（美聯社）

鑑於大部分新增的新冠病例都來自大型集會，蘇諾瑪縣衛生官員10日宣布，即日起禁止舉行超過50人的大型室內和戶外集會，並建議所有居民未來30天內居家避疫 （shelter in place），避免與同住者以外的人接觸，協助減緩Omicron病毒的傳播。

這項禁令從11日凌晨0時01分開始生效，直到2月11日為止。蘇諾瑪縣並未強制要求居民居家避疫，只是要求居民盡可能留在家中。

蘇諾瑪縣是灣區第一個重新頒布大型集會禁令和建議居家避疫的縣。在新冠疫苗 還未普及之前，加州各地都實施了居家避疫令來遏阻病毒的傳播，尤其是2020年3月發生第一波疫情 和去年冬季時。

蘇諾瑪縣是在衛生官員表示近來的病例激增已開始對醫院的負荷量造成威脅後，發布這項命令。過去兩周，蘇諾瑪縣的人均新增病例率暴增五倍，目前每10萬人中有超過121人確診，而且有繼續上升的趨勢，檢測陽性率打破9.7%的舊紀錄，創下16.5%的新高。

蘇諾瑪縣衛生官員梅斯（Sundari Mase）說：「我們的新增病例率升至前所未有的高點，住院人數也以驚人的速度不斷增加。我們看到病毒在未接種疫苗的群體中廣泛傳播，部分已接種疫苗的群體也未能倖免。」

該縣單日新冠住院人數從3日的28人，已增加到11日的76人，去年冬季最高峰時為100人。衛生官員表示，疫情模型指出，如果不採取防禦措施，蘇諾瑪縣單日住院人數有可能高達380人。

梅斯說：「我們知道該採取哪些措施來避免醫院不堪負荷。未來30天將是阻止這個高傳染性病毒在我們的社區中繼續傳播的關鍵。」

蘇諾瑪縣官員呼籲民眾接下來30天盡可能不要出門，除非是上班、上學、購物或看醫生等必要性事務。禁令表示，有可能出現重症的高危險群民眾必須避免參加12人以上的集會，但與家人聚會除外。

集會的定義是在禮堂、健身房、球場、體育館、會議廳、婚宴場所或其他室內和戶外舉辦的大型聚會。這項禁令並不適用於學校、職場、教堂、自助食堂、或像博物館或購物中心等目前仍然開放的公共場所。