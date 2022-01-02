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陪審團仍無結論 荷姆斯案還有得拖

記者王子涵／聖荷西報導
距離荷姆斯血檢案開廳已經過去超過四個月的時間，陪審團審議到第七天也沒有達成一致意見，案件全過程可謂是相當曲折。（本報檔案照片）
距離荷姆斯血檢案開廳已經過去超過四個月的時間，陪審團審議到第七天也沒有達成一致意見，案件全過程可謂是相當曲折。（本報檔案照片）

震驚全美的瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)槍殺案耗時兩周完成審判，明尼蘇達女警波特(Kimberly Potter）誤殺案也花費了差不多的時間就結案了。然而，現在距離荷姆斯血檢案開庭已經過去了超過四個月的時間，陪審團審議到第七天也沒有達成一致意見，案件審理全過程可謂是相當曲折。

荷姆斯案原計畫定於12月初結束，但中途因為陪審員旅行、法院技術問題、水管破裂以及荷姆斯懷孕等因素，結果要延長至2022年才能審結。2021年最後一天，即周五（31日），陪審團在連續多天總共討論了43個小時後仍然沒有得出統一的意見，而且，因為新年假期以及北加州新一輪的Omicron病毒潮，陪審團討論很可能會被繼續拖延。

審理荷姆斯案的聖荷西聯邦法院坐落於聖他克拉拉縣，在過去的兩周內，該縣的新增新冠病例已經超過250%。法官達維拉（Edward J. Davila）向陪審團表示，無須著急得出結論。陪審團本應該在上周四恢復審議工作，但法院批准陪審團休息一天。

荷姆斯被控9項欺詐重罪，每一項重罪都包含最高20年的刑期。

「如此長時間的審判是極其罕見的。」律師喬治（Andrew Geioge）說，「對於聯邦刑事案的審判來說，這個進度是相當悠閒的了。」

范德比爾特大學（Vanderbilt University）刑法教授斯洛博金（Christopher Slobogin）表示，案件可能最終會聚焦到荷姆斯自己的證詞上。

「我的猜測是，荷姆斯的證詞比任何其他的證據都更能讓陪審員陷入掙扎中，陪審團需要判斷荷姆斯是否有意欺騙，抑或是過於樂觀。」斯洛博金說。

加州 波特 瑞登豪斯

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