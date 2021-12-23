馬連縣節日派對28人確診 疑染Omicron

馬連縣節日派對造成28人突破性感染，疑是Omicron變種病毒株造成。（Getty Images）

灣區馬連縣衛生官員日前證實，縣內至少有28人因為參加一場節日派對集體確診新冠肺炎，疑似是高傳染性Omicron 變種病毒株所引起。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）表示，這場室內派對因為是在室內口罩 令恢復前舉行的，因此未要求參加者戴口罩。

威利斯表示，派對主辦者堅稱，所有參加派對者都已完全接種疫苗，許多人也已接種了補強針，而且他們要求每一個人在家先做快篩，以確定聚會當天並未感染病毒。然而，這場派對現在有超過半數的賓客確診，有些出現輕微症狀，有些無症狀，但沒有人需要住院。

威利斯說：「主辦者採取的措施都是正確的，他們限制只有完全接種疫苗者才能參加，同時要求參加者赴會前先做快速篩檢。」

這場派對是12月11日在拉克斯波（Larkspur）的Farm House Local舉行的。Farm House Local業主蒙森（David Monson）指出，他們有一位全職員工是感染者之一，他在派對舉行後數天開始出現症狀，接受檢測 後結果呈陽性。

蒙森表示，這是本季他同意舉行的兩場派對之一，這場派對原本是去年4月要舉行的，參加者大多是當地居民和熟悉的面孔。蒙森對主辦者要求參加者接受檢測和出示接種證明的預防措施表示讚許。

蒙森說，衛生專家建議的最佳防疫措施對Omicron病毒株來說，似乎發揮不了作用，預言人們將面臨另一階段的疫情。

威利斯表示，確診者樣本已被送去進行定序比對，儘管結果還未出爐，但從確診人數來看，幾乎可以肯定是Omicron病毒株造成的。

威利斯說：「如果是高傳染性的Delta病毒株，我們不會看到人數這麼多的繼發感染。萬一這次不是Omicron病毒株，我會非常驚訝。」