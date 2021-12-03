Omicron病毒 聖他克拉拉縣官員：正密切檢測

史丹福大學傳染病專家薩利納斯。（史丹福大學官網截圖）

聯邦疾病控制和預防中心（CDC）日前確認了在美國本土發現的第一例Omicron 病毒感染者。病人上周從南非返回，已接種兩劑疫苗 ，目前只有輕微的症狀。

聖他克拉拉縣衛生局官員在接受媒體採訪中表示，「我們正在密切檢測 COVID-19病毒的Omicron變體，並利用基因測序程序尋找可能的傳染源。」

Omicron變種病毒的發現讓全球再次處於緊張狀態，科學家們認為Omicron病毒是目前最具感染性的COVID病毒變體。然而距離完全了解它還需要數周的時間。

史丹福大學傳染病專家薩利納斯（Jorge Salinas）表示，南非的病例激增有可能是該菌株能夠降低疫苗效力的能力有關。

「這只是猜測，也許新的變體正在取代Delta病毒，因為它可以感染Delta無法感染的人。」薩利納斯說，「好消息是，目前還沒有證據表明疫苗對重症以及死亡的防護被攻破。」

「我們關注著有關Omicron病毒的最新進展，但是相信社區會繼續適應並堅持下去，就像我們在整個疫情大流行中所做的那樣。」聖縣衛生局官員表示。

聖縣衛生局的官員1日證實，該縣尚未檢測到該變體，不過專家們認為這是無法避免的。因為隨著年終假期的臨近，COVID病例肯定會增加。

薩利納斯說：「這個冬天可能會變得很糟糕。」

他說，包括疫苗接種率低、缺乏快速檢測以及不堪重負的醫療系統，都可能導致感染率的激增。

聖縣以及整個灣區的接種率較全國平均水平較高，根據數據顯示，截止1日，77.7%的聖縣居民接種了疫苗，超過40.4萬人接種了加強針。兒童疫苗的施打工作也在進行中。

薩利納斯說，大家都明白這種病毒會以這樣或者那樣的形式繼續傳播。「一直希望能夠永遠擺脫它，繼續前進，但是我認為這可能不會發生。我們將不得不與它共存。」