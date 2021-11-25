我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許

記者王子涵／聖荷西報導
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。(記者王子涵╱攝影)
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。(記者王子涵╱攝影)

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）自我辯護24日進入第三天，她承認未經輝瑞（Phizer）、先靈葆雅（Schering-Plough）公司的允許，私自使用其商標在Theranos的報告上。她告訴陪審團：「這並非我本意，我真希望我沒這樣做」。

荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼。（推特截圖）
荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼。（推特截圖）

盜用製藥巨頭商標宣傳血檢技術是對於荷姆斯最為不利的證據。荷姆斯曾將印有這兩家公司商標的報告分發給投資者，以及沃爾格林藥店（Walgreens）的代表。

荷姆斯告訴陪審團：「我想傳達的是，我們正在和這些公司合作而已。」

輝瑞以及先靈葆雅的代表在先前已經否認對於Theranos血檢技術的認同報告，他們表示，荷姆斯在被問及技術問題時，含糊其辭。

荷姆斯的律师唐尼（Kevin Downey ）表示，證人認為是辉瑞以及先靈葆雅製作了報告。荷姆斯回答道，她並沒有這樣的意圖。

荷姆斯還回應了檢方的另一項關鍵指控，即Theranos秘密使用第三方儀器，因為自我研發的設備無法完成所有的血檢服務。

荷姆斯承認，Theranos確認隱瞞了使用第三方公司儀器的事實，但這是為了保護公司對第三方儀器的關鍵修改，這些修改是受到專利保護的，並且她不希望被她的競爭對手知道。荷姆斯說她曾報告給聯邦食品和藥物管理局，但由於該機構向Theranos提供商業機密保護，未能驗證這一事實。

荷姆斯曾在2013年告訴董事會，需要對公司修改第三方儀器一事進行保密。她作證說，如果被競爭對手發現，「他們可能會讓我們破產。」

荷姆斯還試圖減輕檢方對於Theranos對患者進行靜脈抽血，而非所宣傳的指尖抽血的指控。

「我們起初認為，指尖抽血對於消費者來說是最重要的，但是從我們所收集到的數據能看出，價格因素才是更重要的。」靜脈抽血的價格會比指尖抽血更便宜一些。

24日下午，荷姆斯的律師向法院提議傳喚她的前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）。她曾指控巴爾瓦尼脅迫、控制和虐待她。心理學家麥格尼克（Mindy Mechanic）在荷姆斯的證人名單中，她經常擔任關係暴力問題的專家證人。

根據荷姆斯律師提交的動議顯示，波瓦尼若被法院傳喚，他將履行第五修正案的權利，不會對任何相關問題做出回應。

輝瑞 破產 投資

上一則

加州「弱勢補助」作業程序複雜 金山華埠難受惠

下一則

居民憂安全 灣區安置遊民受阻 聖荷西關閉房車停靠點

延伸閱讀

Theranos詐騙案 荷姆斯出庭駁指控：我是創業失敗

Theranos詐騙案 荷姆斯出庭駁指控：我是創業失敗
荷姆斯出乎意料站上證人席 控方結束陳詞

荷姆斯出乎意料站上證人席 控方結束陳詞
誤信荷姆斯？退休基金經理賠110萬

誤信荷姆斯？退休基金經理賠110萬
Theranos詐騙案 女患者血檢現男性蛋白質 荷姆斯遭質疑

Theranos詐騙案 女患者血檢現男性蛋白質 荷姆斯遭質疑
女患者血液中發現男性蛋白質 荷姆斯難以自圓其說

女患者血液中發現男性蛋白質 荷姆斯難以自圓其說

熱門新聞

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光