荷姆斯盜商標 稱非我本意 承認未經輝瑞、先靈葆雅允許

荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。(記者王子涵╱攝影)

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）自我辯護24日進入第三天，她承認未經輝瑞 （Phizer）、先靈葆雅（Schering-Plough）公司的允許，私自使用其商標在Theranos的報告上。她告訴陪審團：「這並非我本意，我真希望我沒這樣做」。

荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼。（推特截圖）

盜用製藥巨頭商標宣傳血檢技術是對於荷姆斯最為不利的證據。荷姆斯曾將印有這兩家公司商標的報告分發給投資 者，以及沃爾格林藥店（Walgreens）的代表。

荷姆斯告訴陪審團：「我想傳達的是，我們正在和這些公司合作而已。」

輝瑞以及先靈葆雅的代表在先前已經否認對於Theranos血檢技術的認同報告，他們表示，荷姆斯在被問及技術問題時，含糊其辭。

荷姆斯的律师唐尼（Kevin Downey ）表示，證人認為是辉瑞以及先靈葆雅製作了報告。荷姆斯回答道，她並沒有這樣的意圖。

荷姆斯還回應了檢方的另一項關鍵指控，即Theranos秘密使用第三方儀器，因為自我研發的設備無法完成所有的血檢服務。

荷姆斯承認，Theranos確認隱瞞了使用第三方公司儀器的事實，但這是為了保護公司對第三方儀器的關鍵修改，這些修改是受到專利保護的，並且她不希望被她的競爭對手知道。荷姆斯說她曾報告給聯邦食品和藥物管理局，但由於該機構向Theranos提供商業機密保護，未能驗證這一事實。

荷姆斯曾在2013年告訴董事會，需要對公司修改第三方儀器一事進行保密。她作證說，如果被競爭對手發現，「他們可能會讓我們破產 。」

荷姆斯還試圖減輕檢方對於Theranos對患者進行靜脈抽血，而非所宣傳的指尖抽血的指控。

「我們起初認為，指尖抽血對於消費者來說是最重要的，但是從我們所收集到的數據能看出，價格因素才是更重要的。」靜脈抽血的價格會比指尖抽血更便宜一些。

24日下午，荷姆斯的律師向法院提議傳喚她的前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）。她曾指控巴爾瓦尼脅迫、控制和虐待她。心理學家麥格尼克（Mindy Mechanic）在荷姆斯的證人名單中，她經常擔任關係暴力問題的專家證人。

根據荷姆斯律師提交的動議顯示，波瓦尼若被法院傳喚，他將履行第五修正案的權利，不會對任何相關問題做出回應。