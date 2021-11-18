保護華埠長者 白蘭社區基金、亞馬遜捐款安老自助處

白蘭社區基金與亞馬遜公司捐贈九萬元，用於保護華埠長者安全。（記者李怡/攝影）

白蘭社區基金宣布與亞馬遜 公司合作，為安老自助處提供9萬元贈款，以擴大安老自助處服務，包括為舊金山亞裔 長者提供護伴和語言文化服務。

2020年以來發生於舊金山灣區的對亞裔長者的暴力事件，在亞裔社區中引起了廣泛的恐懼，同時由於亞裔在全國擁有最高比例的多代同住家庭，在疫情期間，長輩人身安全給很多家庭帶來困擾，因為當家人覺得讓長輩獨自進行日常活動不安全時，負擔常常會落在家中其他成年人身上。

安老的長者伴護服務，可以護送長輩前往他們日常所需前往的地點。本計畫讓長者可以預約護伴人員，將他們從家中護送到任何地方，例如診所或超市等，並在長者做完事情後護送他們回家。協助安老自助處為長者提供陪護預約平台及職員的撥款，將用於購買專門車輛，增加近一倍護送工作人員數量，以及透過支付共享(ridesharing)乘用，令更多長者可以得到護伴服務。此次撥款可以讓數百長者從該計畫中受益。

安老自助處總裁兼首席執行官鐘月娟表示，「非常感謝亞馬遜和白蘭社區基金，幫助我們可以有全新的電動汽車，將我們的老年人運送到他們醫療預約或其他地方。這些資金可以幫我們擴大團隊，增加司機和護伴人員，使我們能夠為全市更多的長者提供服務，減輕他們對獨自上街的恐懼。」

白蘭社區基金非常感謝今次撥款的主要合作夥伴亞馬遜的支持，以維護亞裔長者安全。亞馬遜北加州對外事務高級經理Sally Kay表示，「亞馬遜公司與亞裔社區團結一致，我們致力建設一個人人都可以無懼生活的世界。我們感謝白蘭社區基金及安老自助處的領導，他們努力保護我們的老年人並確保他們在我們的城市感到安全。」

白蘭社區基金副主席呂羅婉雯說：「我們不斷尋求合作夥伴捐贈計畫，以幫助改變我們的社區。隨著舊金山從疫情中恢復過來，我們必須設法保護我們的長者，並支持我們的少數族裔社區。這些護伴服務不僅使我們的老年人受益，還幫助社區小商業，及幫助勞工家庭為家中長輩安全鬆口氣。」

想要使用該計畫的長者，可以致電415-677-7585，或向安老自助處職員查詢Carol Chen 415-533-4714。