麥當勞大王尹集成 推亞裔參政 盼未來有亞裔總統

麥當勞大王尹集成，心繫亞裔社區。（APAPA提供）

近年來，亞裔 社區在美國 政治舞台上的身影逐漸增多，在主流社會的影響力也提高了不少。但是早在20年前，事業有成的「麥當勞 大王」尹集成（C.C. Yin）因為心繫亞裔社區，就開始推動亞裔參政議政，讓亞裔成為美國的主人。

尹集成1937年出生於中國四川，幼時遷居台灣。隨後他赴美留學，學習土木工程，在美國成為一名工程師。他坦誠，在職業生涯之中，遇到過不少的歧視，尤其是升職加薪的天花板。這在尹集成的心中埋下了一顆要為亞裔平權的種子。

在尹集成48歲那年，突然收到了公司的裁員通知。然後他和太太黃春芳（Regina Yin）決定下海經商，從雜貨店開始做起。隨後也機緣巧合在灣區屋崙市（Oakland，又譯奧克蘭）買下一間瀕臨倒閉的麥當勞餐廳。

但是那間麥當勞餐廳所在的社區環境治安非常差。當時就有人告誡尹集成夫婦，在這裡經營這家麥當勞，不出三個月，「要嘛你就會破產，要嘛你就會被槍殺」。然而尹集成更願意相信自己的努力，他勤奮學習非洲裔的文化，同時黃春芳也是社工，在非裔社區投入很多工作，最終他們這家店成為當地社區的好夥伴，經營成效風生水起。尹集成自己還因此被知名非裔平權組織「美國有色人種協會」（NAACP）表彰。

隨後的數年，尹集成在灣區買下了多家麥當勞連鎖店，成為了「麥當勞大王」，事業上相當成功，也成為華裔社區榜樣。

2001年，尹集成和多位志同道合的人士，創辦了亞太公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，簡稱APAPA），開始為亞裔搭建從政之路的新一番事業。

不涉及政黨背景的APAPA，秉持的就是促進亞裔地位理念，如今在全國遍地開花，包括南北加州、俄亥俄、紐約等地都有分支機構。APAPA的一個重要工作使命，就是培養年輕一輩的公共事務參與精神，從而激發亞裔一輩的參政參選、議政投票的主動性。

尹集成表示，華人在美國的歷史，從修鐵路的華工，到如今高科技企業內的華人，已經是好多代人，如今華裔的經濟地位也逐漸提高，但是政治上的聲音還是缺少。他希望在下兩代人之內，就可以讓美國出現亞裔的總統，讓亞裔真正成為美國的主人。