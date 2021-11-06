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灣區記者方振豪紀錄片 看見華裔成長縮影

記者李怡╱舊金山報導
影片記錄了方振豪在音樂新聞界的非凡影響。(主辦方提供)
影片記錄了方振豪在音樂新聞界的非凡影響。(主辦方提供)

首屆舊金山分貝音樂電影節（Decibels Music Film Festival）於10月27日至11月7日在舊金山舉行。並在舊金山華埠大明星戲院（Great Star Theater）特別放映了關於舊金山灣區華裔記者方振豪（Ben Fong-Torres）的紀錄片「像滾石一樣：方振豪的生平與時代」(LIKE A ROLLING STONE：THE LIFE AND TIMES OF BEN FONG-TORRES)。

本次紀錄片放映式，吸引了方振豪本人和灣區知名亞裔主持人Jan Yanehiro到訪華埠，與觀眾見面互動，挖掘影片背後的故事並簡述方振豪本身的成長經歷。舊金山華埠商人協會負責人Betty Louie也出席了放映儀式。

影片聚焦舊金山灣區出身的華裔記者方振豪（Ben Fong-Torres），他曾擔任「滾石雜誌」(Rolling Stone)的編輯、「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)專欄作者，並曾就職於舊金山華埠報紙「東西報」。他自1997年起每年在KTVU主持舊金山農曆新年大遊行。

本片由華裔女導演Suzanne Joe Kai執導，她曾擔任灣區多家傳媒的記者。影片不僅僅是一部關於方振豪在搖滾音樂屆傳奇的電影，同時講述了其身為華裔移民後代在1950年代坎坷的成長經歷。

主辦單位表示，紀錄片不僅僅是一個時代的縮影，也是亞裔移民在美成長發展的畫像，勾勒出作為亞裔想要在美國社區立足的點滴。在經歷了亞裔傷害非常艱難的一年裡，該影片無疑起到提振華裔氣勢的作用。片中方振豪帶大家了解他在1950年代作為中國移民孩子的成長經歷。他最早對搖滾感興趣，但是並未受到家人鼓勵。影片幽默風趣展現亞裔父母對子女教育的約束和管控，即使是在大環境和家庭環境的重重阻礙下，方振豪還是活出了內在力量。

影片拍攝歷時12年之久，導演Suzanne Joe Kai用心記錄下那個時代華裔成長發展縮影，盼供後來者啟發。

灣區知名亞裔主持人Jan Yanehiro(左一)、方振豪(Ben Fong-T...
灣區知名亞裔主持人Jan Yanehiro(左一)、方振豪(Ben Fong-Torres，中)、導演Suzanne Joe Kai(右)。（記者李怡╱攝影）

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