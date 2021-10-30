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振興華埠 23華裔藝術家腦力激盪

記者李怡／舊金山報導
23位來自不同的城市、不同領域的華裔藝術家，商討藝術振興華埠。（記者李怡／攝影）
23位來自不同的城市、不同領域的華裔藝術家，商討藝術振興華埠。（記者李怡／攝影）

中華文化中心主辦的「亞太裔藝術家策展作品」座談會議在華埠德和里「獅子窩」酒廊舉辦。受降雨天氣影響，由藝術合作組織(CMAC)與華文媒體主辦的大型霓虹燈照耀華埠活動，將延到2022年春季，因此原計畫參加作品策展的23位華裔藝術家，齊聚獅子窩酒廊，共同討論如何用藝術的力量，讓華埠經濟恢復繁榮與活力，同時也討論如何讓延至明年的霓虹燈展做得更好。

中華文化中心發展夥伴專員李愷柔表示，「CCC同時代計畫」是一項特別針對華裔藝術家搭建的互動平台，同時也可以更深入地將會員們與社區的活動緊密地聯繫在一起，並提供獨家的福利，目的是為了新一代的藝術家以及以傳播中華文化為己任的有志之士，提供更多的資源支持和交流平台。

她說，之前分布在各行業接觸到的華裔藝術家，幾乎都是獨立工作和創作，尤其疫情期間，很少有像這樣一起探討共同創作的機會。藉由本次「CCC同時代計畫」，將不同領域，不同時代與造詣的藝術家聚集在一起，相信可以替他們的創作靈感貢獻更多的資源。

當晚參與「同時代計畫」的23位華裔藝術家，來自不同的城市、不同藝術領域，但有著共同的背景，所有藝術家都是來自華裔家庭，他們的藝術創作靈感都不同程度地受到了中華傳統文化的影響。

例如現場一位華裔調香師，她製作的香水配方，是從她的母親慣用的草本植物香氣裡受到啟發，並調製了以像黃芩、人參、綠茶、香草為原料的香水。

有些藝術家的祖先是第一代鐵路華工，因祖輩長期居住於華埠，並受到華裔移民長期生活文化的影響，而創作出很多表現中華傳統文化的畫作、攝影作品以及雕刻藝術。

還有一位替矽谷知名科技公司做室內裝置藝術的藝術家，她的創作靈感來自於陶淵明的「桃花源記」，以及傳統的古詩詞。她表示，自己是16歲從中國大陸移民到美國，小時候會背500首古詩詞，所以她現在很多藝術創作靈感都是詩詞意境的具體體現。

當天參加座談會的藝術家們創作的作品來源，皆受到華埠文化的啟發，同時他們也想用作品來回饋華埠，希望透過更多藝術的形式，振興華埠經濟，重現華埠繁榮。

以漢字為靈感的光影室內裝飾。（圖片由Erin提供）
以漢字為靈感的光影室內裝飾。（圖片由Erin提供）
華裔調香師以草本植物為原料，製作的香水。（記者李怡／攝影）
華裔調香師以草本植物為原料，製作的香水。（記者李怡／攝影）
亞太裔藝術家策展作品介紹。（記者李怡／攝影）
亞太裔藝術家策展作品介紹。（記者李怡／攝影）

華埠 華裔 移民

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