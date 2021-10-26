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灣區捷運聖荷西延長線成本 估增至91億元

編譯組／灣區25日電
聯邦官員估計，灣區捷運聖荷西延長線成本可能增至91億元。(圖取自VTA官方臉書)
聯邦官員估計，灣區捷運聖荷西延長線成本可能增至91億元。(圖取自VTA官方臉書)

聯邦官員估計，灣區捷運延伸至聖荷西市中心的四站擴建工程，成本可能增至91億元，或比最初價格約增加45億元。不過，地方運輸官員則表示，他們不認為需要花費如此高的成本。

最新預估金額25日由聯邦運輸管理局(FTA)公告，預計投入這項計畫23億元聯邦運輸經費，或最終計畫成本的四分之一，取其金額較低者。正在進行BART擴建計畫的聖他克拉拉谷交通局(VTA)官員在新聞稿表示，初步估計成本可能增加，但未提供任何具體數字。

VTA官員2020年申請聯邦經費時、要求金額為17億元，或是計畫預估最終成本69億元的25%。但聯邦運輸管理局指出，計畫需要成本更多，因為VTA低估了自東聖荷西到聖他克拉拉的6英里延長路線的總成本。

VTA發言人阿拉尼茲(Bernice Alaniz)表示，聯邦官員考慮「額外風險與突發事件」(additional risk and contingencies)，例如可能的勞動力與供應成本增加，因此總成本預估才會高達91.48億元。她表示，91億元必定不在VTA計畫內的金額，並將致力於讓預算盡可能接近目前計畫，控制減少風險與突發意外情況。根據協議，VTA有多達兩年時間可發布合約投標，並確定計畫最終成本內容。

VTA並未選擇最普遍的隧道施工方式，又稱為雙孔隧道、需花費數年時間拆除聖他克拉拉街的部分路段。而是選擇西班牙首創的新地鐵建設技術，目標為透過挖掘更深的地下通道，最大限度減少隧道施工對地面的干擾。VTA使用這種方式，將建造一個48英尺寬的巨型單隧道，可容納兩列車。

VTA官員指出，這是更便宜更快捷的選擇。不過，這種隧道挖掘方式，需要在地下建造更遠的站台，導致乘客須搭乘更多自動扶梯，耗費更多時間從車站站台到街道路面。

這項計畫的部分資金來自聖縣選民通過的兩項銷售稅提案。然而，預估成本不斷增加、完工日期也推遲多年。三年前，VTA預計將耗資47億元、2026年完工。目前完工時間推遲至2030年。聯邦運輸管理局官員敦促VTA、BART與其董事成員們，重新評估計畫內容與最佳符合乘客利益的方法。

聖荷西 地鐵 預算

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