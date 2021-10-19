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華人父母與ABC有政治代溝? 朱感生：成長過程不同

記者李榮／灣區報導
朱感生舉辦社區活動分享從政經驗，多位民選官員與社區領袖也到場支持朱感生明年競選眾議員。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦社區活動分享從政經驗，多位民選官員與社區領袖也到場支持朱感生明年競選眾議員。（記者李榮／攝影）

為了與青年人交流、提高年輕人的社區參與意識，灣區政壇華人老將、準備重新競選加州眾議員的朱感生（Kansen Chu）舉辦「Youth Voice」活動，與多位灣區的中小學生交流。朱感生分享他的從政經驗，也向與會年輕人介紹從事政治與社區服務的生活，「不論是你喝的水、過的橋、走的路，甚至呼吸空氣的品質，都與政治脫不離關係。」

當日活動時，包括佛利蒙副市長邵陽等多位民選官員都到場支持。參加的青年人多數為高中生，但也有小學生到現場，最小的才八歲，朱感生先與年輕人細數自己參與社區的經驗。有學生問朱感生：「數十年來的服務社會，最高興的是什麼事情？」朱感生回應，美國是民主社會，參與政治就有機會做一些決定，並且服務人民，「我認為從政能學到很多書本上學不到的東西。」

朱感生進一步表示，政治與大家的生活息息相關，無論是喝的水、過的橋、走的路，甚至呼吸空氣的品質，或是居民心理健康的問題，全部都與政治有關。不論是現在的公民、或是就算還不能投票，只要生活在這片土地上都必須了解政治，並建立好自己對於未來社會的願景。

朱感生也鼓勵學生多參與政治，關心社區的議題，表達自己的聲音。

另外，朱感生也談到，許多移民家長發現，自己與ABC小孩的價值觀及政治判斷很不相同，而事實上這也是他舉辦此次論壇的緣由之一。他認為，在美國長大的華人小孩很多都是被捧在手心上養大的，不見得能體會父母來美國後必須經歷的拚搏、克服萬難的過程；再加上現在年輕人很依賴社群媒體，有時候上面的資訊有一些偏激、甚至偏差。

不過朱感生也說，家長的經歷，孩子不見得就一定能體會，孩子們也有自己的價值判準，雙方面都要多溝通、互相了解，「無論如何，政治立場與判斷，到頭來還是很個人、自己決定的事情。」雙方面都應該多了解對方的想法，試圖去體會他們為什麼會有這樣的信念。然而，如果到頭來還是有意見不合的時候，也要能夠「agree to disagree」（同意有不同意見）。

朱感生並指出，有時候很多人可能將政治想得太過理想化，其實政治是不斷折衝與協調的結果，許多事情並不是那麼容易做到。尋求解決方法的過程中，也不一定是非黑即白的二極劃分。

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