加州州長簽新法 記者採訪可免受警察干預

加州新法保護報導抗議活動記者,可免受警察干預。(美聯社)

加州 州長紐森 日前簽署一項法案正式成為法律,內容為加州將保護記者在報導民間抗議活動時,可免受警察 干預。這是近日有關言論自由的第二項法律。

法律內容指出,記者可在示威、遊行或集會活動地點範圍內,身處在警察警戒線後面,而不會被傳訊或逮捕。法律禁止警察「有意圖地攻擊、干擾或阻礙」(intentionally assaulting, interfering with, or obstructing)記者新聞採訪工作。紐森去年曾否決一項類似法案,因為警察機構擔心法案將允許記者進入緊急現場指揮地點,以及其他不對公眾開放的區域。

法案提案人、民主黨籍州參議員麥奎爾(Mike McGuire)與其他支持者表示,甫通過新法與現存加州法律、允許記者進入野火或其他災難疏散地區採訪的用意類似。麥奎爾指出,過去已見到在全國各地與加州,針對新聞人員的惡劣暴力和阻撓行為激增。毫無疑問的,加州現在對新聞從業人員所採取的保護措施,比美國其他任何一州都來得嚴謹。

法案支持者還包括加州新聞報業與廣電媒體、「加州公民自由聯盟」(ACLU of California)、「第一修正案聯盟」(First Amendment Coalition)。不過,「加州警察局長協會」卻認為,法案內容含糊不清,範圍過於廣泛,將導致「過度懲罰執行保護公眾關鍵任務警員」(unduly penalize officers for carrying out their critical mission of protecting the public.)的昂貴訴訟成本。

紐森先前也批准了「以阻擾、傷害、騷擾、恐嚇或干擾為目的、在疫苗接種地區靠近某人在30英尺之內」為非法行為的法案。違法者將面臨最高達6個月監禁與高達1000元罰款。

包括「加州家庭委員會」、「捍衛自由聯盟」、「生命法律保護基金會」等組織皆反對此法案,認為其侵犯言論自由、範圍過廣。支持此法的民主黨籍眾議員韋伯(Akilah Weber)則說,法案在個人選擇如何解決醫療保健和安全問題的權益,以及期望表達他們反對意見而抗議的個人權利之間,取得平衡。