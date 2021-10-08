周末活動多 金山交通面臨疫情後大考驗

交通部的官員稱，將在周日「待命」安排三列特殊活動列車，以應對本周末天空秀等活動帶來的交通擁堵。（記者李怡／攝影）

去年因為疫情 暫停一年，萬眾期待的藍天使 （Blue Angels）天空秀將會在本周五登場，直到本周日，早上10時至下午4時。生活在舊金山 的民眾最近幾天可以聽到參與天空秀演習飛機的轟隆聲。海軍艦隊從本周三開始，停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭。

一系列受歡迎的活動也將在本周末在舊金山市中心匯聚。舊金山巨人隊季後賽的比賽會將人群吸引到甲骨文公園，對於舊金山這個剛剛從疫情大流行封鎖中復甦的城市來說，這可能是一次考驗，交通機構正在努力恢復服務。如果乘客不恢復使用公共交通的話，也許本周末的狂歡可能會帶來重大不利影響，讓舊金山的交通空前的擁堵。

據舊金山交通部的官員稱，交通部門正試圖疏解交通壓力。捷運列車（BART） 將本周六的時間表從早上6時延長到午夜，大多數線路每15分鐘一班。BART還在考慮加強周日服務的策略，該服務仍僅限於3條線路，列車間隔30分鐘。

捷運發言人菲利皮（Chris Filippi） 說，本周日工作人員將更換Walnut Creek和Pleasant Hill車站之間的關鍵鐵路段。他建議該地區的乘客開車前往Orinda或Lafayette車站，以避開可能需要10到15分鐘的延誤。

菲利皮說，還將在周日「待命」安排三列特殊活動列車，如果人們蜂擁而至觀看藍天使或義大利遺產日遊行，則按需求調配運行公共交通。在過去的幾年裡，藍天使秀吸引了很多圍觀者，以至於城市北部的交通變得擁擠。

MUNI公車將在10月8日和15日為勇士隊周五晚上的季前籃球賽提供從16街輕軌列車（BART）站到大通中心的快速班車。交通部門建議，參加周末慶祝活動的城市居民，也能選擇騎自行車前往。自行車道在疫情期間做了很多改進和鋪設。但現在，隨著灣區恢復生機，官員們希望其交通系統能夠迅速恢復，居民們的出行不再只是依賴私家汽車。