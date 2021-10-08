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周末活動多 金山交通面臨疫情後大考驗

記者李怡 / 舊金山報導
交通部的官員稱，將在周日「待命」安排三列特殊活動列車，以應對本周末天空秀等活動帶來的交通擁堵。（記者李怡／攝影）
交通部的官員稱，將在周日「待命」安排三列特殊活動列車，以應對本周末天空秀等活動帶來的交通擁堵。（記者李怡／攝影）

去年因為疫情暫停一年，萬眾期待的藍天使（Blue Angels）天空秀將會在本周五登場，直到本周日，早上10時至下午4時。生活在舊金山的民眾最近幾天可以聽到參與天空秀演習飛機的轟隆聲。海軍艦隊從本周三開始，停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭。

一系列受歡迎的活動也將在本周末在舊金山市中心匯聚。舊金山巨人隊季後賽的比賽會將人群吸引到甲骨文公園，對於舊金山這個剛剛從疫情大流行封鎖中復甦的城市來說，這可能是一次考驗，交通機構正在努力恢復服務。如果乘客不恢復使用公共交通的話，也許本周末的狂歡可能會帶來重大不利影響，讓舊金山的交通空前的擁堵。

據舊金山交通部的官員稱，交通部門正試圖疏解交通壓力。捷運列車（BART） 將本周六的時間表從早上6時延長到午夜，大多數線路每15分鐘一班。BART還在考慮加強周日服務的策略，該服務仍僅限於3條線路，列車間隔30分鐘。

捷運發言人菲利皮（Chris Filippi） 說，本周日工作人員將更換Walnut Creek和Pleasant Hill車站之間的關鍵鐵路段。他建議該地區的乘客開車前往Orinda或Lafayette車站，以避開可能需要10到15分鐘的延誤。

菲利皮說，還將在周日「待命」安排三列特殊活動列車，如果人們蜂擁而至觀看藍天使或義大利遺產日遊行，則按需求調配運行公共交通。在過去的幾年裡，藍天使秀吸引了很多圍觀者，以至於城市北部的交通變得擁擠。

MUNI公車將在10月8日和15日為勇士隊周五晚上的季前籃球賽提供從16街輕軌列車（BART）站到大通中心的快速班車。交通部門建議，參加周末慶祝活動的城市居民，也能選擇騎自行車前往。自行車道在疫情期間做了很多改進和鋪設。但現在，隨著灣區恢復生機，官員們希望其交通系統能夠迅速恢復，居民們的出行不再只是依賴私家汽車。

舊金山 疫情 天使

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