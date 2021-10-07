彼得森殺孕妻 法官擬12月重判無期徒刑

法官計畫於12月重判彼德森無期徒刑。（美聯社）

加州 法官6日表示，她計畫在12月8日重新判處殺害孕妻的彼得森（Scott Peterson）無期徒刑，一方面也在考慮是否該對他重新進行審判。

彼得森被控於2002年謀殺懷孕妻子和未出世的兒子，他於2005年被判處死刑，在死囚牢房中已度過超過15年。不過，加州最高法院去年推翻了彼得森的死刑判決，檢方也表示，不會再尋求要求處死彼得森。

史丹斯勞縣（Stanislaus County）地方檢察長佛拉德格（Birgit Fladager）6日在聽證會上重申：「這起案件已經不再是死刑案，但絕對會被判終身監禁不得假釋。」

佛拉德格認為，重新判決的聽證會時間不會超過兩小時，受害者蕾西‧彼得森（Laci Peterson）的家屬在判決前會先致辭。蕾西遇害時才27歲，當時懷有八個月身孕。

彼得森近期一直在灣區 州立聖昆汀監獄 （San Quentin State Prison）透過視訊出席聽證會，但重新判決時會親自出庭。

高等法院去年裁定，一名本身不認同死刑、但同意判處彼得森死刑的陪審員被不當辭退，因此另外下令高等法院法官馬蘇洛（Anne-Christine Massullo）決定彼得森是否應該因陪審員的不當行為接受新審判。

不過，重審將牽涉到應該由誰來代表彼得森，以及判決應該在何時宣布等問題。過去為彼得森辯護的Habeas Corpus事務所律師將無法再為彼得森辯護，因為根據法律，他們只能參與死刑案件。