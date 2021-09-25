拒絕高薪誘惑 史丹福學生反思矽谷種族問題

史丹福學生反思矽谷種族多樣性問題。(史丹福校報圖片)

九年前，紐約客雜誌用「讓你富有」的標籤來定義史丹福大學 。時至今日，這座位於矽谷 中心的世界名校依然是矽谷財富的創造營。

一部分學生認為，史丹福大學是「世界創新中心」。根據史丹福大學今年招生的數據，本科計算機科學專業學生數量是十年前的4倍。矽谷的科技公司更是願意支付超過1萬2000元的攤位費，可以在史丹福大學求職大會上找到頂尖人才。除了每年6位數的高額薪資，科技公司所能夠提供的福利待遇、工作環境都是其他行業無法比擬的。在這個「知識就是財富」的地方，一些學生正在對矽谷日益嚴重的種族問題產生擔憂。

「種族問題是全美都在面臨的挑戰，矽谷也並不例外。」史丹福大學電腦系18年畢業生王子健說。

王子健18年從史丹福大學畢業後，也成功進入了矽谷科技公司工作，現在在VISA公司擔任軟體工程師。他表示，科技公司中亞裔工程師占了很大一部分比例，「可能是有由於我們的文化原因，亞裔工程師做事很認真，程序出現錯誤的次數很少，為人也低調。」但王同學也強調，亞裔工程師能夠進入公司中高管理層的例子很少，並且他認為，「這不全是我們的錯」。

格布魯（Timnit Gebru）是人工智能 倫理領域的領軍人物，是該領域少有的非裔女性教授，也是史丹福大學的校友。她在2020年10月擔任Google公司人工智能倫理和道德小組的組長。她主要的研究領域是人工智能的公平性，比如在處理非裔女性面孔時，人臉識別系統錯誤率偏高等問題。她在去年12月表示，Google公司阻止她發表有關人工智能偏見的最新研究，並被公司報復性開除。儘管Google公司執行長桑達•皮采（Sundar Pichai）親自發文道歉，但這一事件也挑起了有關矽谷種族平等的話題。

史丹福大學傳媒博士閔可夫斯基（Hannah Mieczkowski）也意識到矽谷掀起科技改革的同時，也帶來很多負效應。她舉例了推特近日推出又馬上刪除的照片修剪功能。當照片中有一位白種人和多名非裔人時，算法在絕大多數情況下只顯示一名白人的照片預覽圖。

閔可夫斯基3月在自己的推特上更新，自己拒絕了谷歌的面試機會，即便這是大多人數夢想得到的。因為在處理格布魯的事情上，Google公司存在種族不公平行為。她表示，自己並不是刻意表明自己道德高尚，而是其他公司開誠布公的工作方式，更有利於她發出自己的聲音以及做出更明智的決定。

王同學表示，關於人工智能中的道德與倫理的討論對於任何公司都是一個全新的領域，「在我的觀察中，科技行業仍是全美所有行業中，最歡迎外來移民，文化種族最多元化的產業。我不用擔心我的同事因為不一樣的文化背景身分，而區別對待我。」

他補充說：「我很高興我的校友能夠在這個議題上反思，並且有自己的立場。算法所體現出的倫理道德傾向是很隱晦的，很難直接被發掘出來。但是正是由於它存在於很多流行軟件的底層邏輯中，所以這是需要我們每一個軟體工程師應該去注意，以及探討的方向。」