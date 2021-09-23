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彼德森殺孕妻 高等法院法官擬重判無期徒刑

編譯組／灣區22日電
法官考慮重判殺孕妻彼德森無期徒刑。(美聯社)
法官考慮重判殺孕妻彼德森無期徒刑。(美聯社)

加州高等法院法官22日透露，考慮重判彼得森(Scott Peterson)無期徒刑。他於2002年因謀殺懷孕妻子與尚未出世兒子，至今已經在死囚監獄度過超過15年。彼得森可能將於今年秋天被判處終身監禁。

高院法官馬蘇洛(Anne-Christine Massullo)表示，她希望在決定彼得森是否應因陪審員不當行為而接受新審判之前，於11月對他進行判決。她預定聽證會日期為10月6日，以確認重新判處彼得森不得假釋終身監禁的日期。

加州最高法院去年推翻彼得森的死刑判決，因為一位不同意死刑卻同意判處死刑的陪審員，被不當解雇。檢察官表示，若彼得森獲得新審判機會，他們將不會尋求死刑。

高等法院發現，有大量間接證據證明彼得森有罪，對懷孕8個月的27歲妻子萊斯(Laci Peterson)進行一級謀殺，對計畫取名為可諾(Connor)的男嬰進行二級謀殺。檢察官表示，彼得森於2002年聖誕夜把妻子遺體自莫德斯度(Modesto)家中移出，並將其自漁船丟棄在舊金山海灣。妻子當時身懷六甲，她的遺體與肚中嬰屍於2003年4月被沖上岸。

彼得森的律師正在尋求進行關於陪審員在甄選過程中、因錯誤回答問題而犯下不當行為指控的新審判。辯護律師指出，一名女性與人合著一本有關此案的書，積極尋求成為該案陪審員，但並未透露自己曾是犯罪受害人。這名被稱為7號陪審員的女性，在陪審團遴選過程中，並未透露她曾於2001年懷孕期間被男友毆打，也未透露在另一次懷孕期間，取得針對男友前任女友的禁制令，因為她害怕前任女友會傷害她未出世的孩子。

法官拒絕辯方要求對陪審員和對她犯下罪行的證人作證，但可在證據聽證會上對她進行訊問。然而，律師透露，這名陪審員已表示，她將不會在聽證會上作證，除非她因可能偽證罪(possible perjury charge)而被授予免於起訴的豁免權。否則，她將援引她的第五修正案(Fifth Amendment)反自證其罪的權利。

加州 檢察官 監獄

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