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多起華裔被襲案 地檢處起訴嫌犯

記者李怡╱舊金山報導
地檢官博徹思和地檢署職員到不同商區拜訪了眾多商戶。（舊金山地檢署提供）
地檢官博徹思和地檢署職員到不同商區拜訪了眾多商戶。（舊金山地檢署提供）

過去的幾個月，舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）和地檢處職員到不同商區拜訪了眾多商戶，聽取商戶和民眾對社區安全的意見，建立地檢處與社區溝通的橋梁。9月地檢處將會繼續前往探訪不同社區和參與社區活動，包括這周六在華埠和下周六在列治文的中秋節街會等。

地檢處就與華裔有關的襲擊案件提出控罪。8月30日，一名說粵語的51歲女性受害人，在舊金山華埠步行時被推跌到街上。一名 43歲男子Sierra Sterkin涉案被捕。 地檢處對他提出兩項重罪指控，包括可能造成嚴重身體傷害的襲擊和毆打，判處最高可達7年。

地檢處表示，從案發後與受害者維持緊密合作，初次聽證提堂將於14日在11號法庭舉行。工作人員指出，此案件提醒大家，暴力犯罪帶來嚴重後果，不會容忍針對亞太裔社區的攻擊。

8月31日，有家長和教師在校園內發現一名行為異常的男子時，並即時報警。警員看到一把槍從他的外套掉了出來。犯罪嫌疑人現場被拘捕。9月2日，地檢處對本案提出了重罪指控，包括在校園內持有槍枝。這是一項重罪指控。

地檢處表示，隨著學校重開，家長不僅關注子女免受病疫感染，還會擔心校園內和上學途中的暴力事件。他們將繼續與舊金山市警察局合作監控違法犯罪行為。

另一宗2014年12月2日發生於田德隆區的強暴案，受害者曾經拒絕被告護送她回家，但在被告說他認識受害者的親屬後，同意了。當到達受害者的家時，被告把受害者囚禁了幾個小時，並多次強姦和毆打。此案已經延遲審訊多年。

地檢長博徹思推動此案的審理和控罪。歷时兩個月的審訊，陪審團對被告的所有罪名作出判決及定罪，受害者在多年後獲得公義和解脫。

地檢處稱，博徹思實踐了他當選時的承諾：盡力把積存多年的案件完成審理。儘管法院在疫情期間暫停、延遲大部分審訊，地檢處人員將盡心竭力，維護舊金山的公眾安全。

舊金山地檢長博徹思和地檢處職員們。（舊金山地檢處提供）
舊金山地檢長博徹思和地檢處職員們。（舊金山地檢處提供）

舊金山 華埠 暴力犯罪

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