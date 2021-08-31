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國民黨矽谷分部黨代表 黃其惠當選

記者李榮／庫比蒂諾報導
黃其惠當選國民黨矽谷分部第21屆全國黨代表。（本報檔案照片）
黃其惠當選國民黨矽谷分部第21屆全國黨代表。（本報檔案照片）

中國國民黨美國矽谷分部在庫比蒂諾舉行第21屆全國代表大會代表選舉及黨主席選舉投票，在經過約三小時的候選人投票、唱票、計票後，選出登記第二號的黃其惠為矽谷分部第21屆全國黨代表。另外，當天也投票選舉國民黨黨主席。黨主席的投票將寄回台灣，等待開票。

國民黨矽谷分部介紹，今年國民黨主席候選人有1號江啟臣，2號卓伯源，3號張亞中，4號朱立倫等人。國民黨全國代表總計1580人，其中包括海外代表100人，國民黨矽谷分部分配到一個名額。這次參加全國黨代表的角逐者除了黃其惠外，還有陳叔元。結果候選人黃其惠39票當選，陳叔元11票。

黃其惠表示，當選第21全黨代表將促進黨、政同心，相輔相成，促進國民黨再度執政以創造全民福祉。國民黨全代會將於10月30日召開，新任黨主席及黨代表將在會中宣誓就職。今年為配合防疫全代會將以實體及視訊兩種方式進行。

談到目前台灣的政治情勢，黃其惠進一步表示，民進黨政府執政成果不佳，面對新冠肺炎（Covid-19）處理不力，導致因疫情死亡800多條人命。另外，政府忽視公共安全而致使台鐵太魯閣號列車出軌造成49人死亡。近來在施打疫苗上，又因為沒有計畫造成缺乏疫苗，人民痛苦。

他表示，國民黨由於立委人數佔少數，一直以來想要為人民發聲謀福祉卻處處是障礙，像是想要幫忙疫苗採購但卻相當困難，另外，反對瘦肉精進口的呼籲也得不到政府的支持，「台灣人民的心聲執政者似乎聽不見」，希望人民能逐漸了解兩黨之間的差別，期待國民黨支持率能提升，台灣人民再給國民黨一次機會。

對於國民黨的主席選舉，黃其惠則指出，目前矽谷分部對黨主席的選擇上大家都是很和諧的氣氛，討論自己支持的候選人，希望選出一位帶領大家往前邁進、帶給黨員和人民希望的領導。期待在2022縣市長選舉和2024年總統大選中，國民黨在新的黨主席帶領下，能帶給台灣人民真正的快樂與幸福。

國民黨 台灣 矽谷

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