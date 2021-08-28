華埠音樂節、租Gocar… 周末出遊去

華埠音樂節主辦方與音樂表演者合影。（圖片主辦方提供）

時間飛逝，已經是８月底了，也許我們還有很多暑期計劃要完成。雖然現在舊金山 市大多數室內商家都需要提供疫苗接種證明，但全城也有不少戶外活動。在藍天白雲的環境中觀看現場音樂表演，騎著小黃摩托車逛遍舊金山的美景，也許都是這個周末要解鎖的事情呢！

舊金山中華文化中心主辦的「華埠 音樂節」（Chinatown Music Festival）在本周六登場。屆時將會有多個歌舞團隊在花園角廣場（Portsmouth Square）的戶外空間表演。活動獲得多個市府部門、基金會的支持，無需門票，完全免費，歡迎民眾參與。

今年活動的主題是「團結」。疫情期間，華埠社區因反亞裔 暴力而遭遇重創，經濟復甦也受到影響。主辦方認為，面對挑戰，應該要融合多元文化，讓社區團結在一起，以跨流派的藝術形式慶祝各個社區的不同，加深外界對華埠、亞裔社區的理解。

當天表演會11時開始，直到下午5時。演出的團體和個人包括有Rebirth Canal、Chino Yang、Chris Songco、Lion Dance Me、29th St. Swingtet、The Autonomous Region和Barbary Coast Brass等。更多詳情可以點擊網頁：https://www.eventbrite.com/e/chinatown-music-festival-2021-tickets-166951876557。

住在舊金山的人，會經常看到黃色的小汽車（Gocar）在城裡四處飛馳，看完華埠音樂節之後，不如訂一輛屬於自己的汽車，以一種特別的方式遊覽一下舊金山的美景。每輛GoCar可容納兩個人，配備一整箱汽油，包括長達七小時的租賃時間。不需要擔心自己的駕駛技術在山丘起伏的舊金山道路上受到挑戰，跟著車載導航GPS指南，可以給您指引所有的熱門景點和不容錯過的風景。