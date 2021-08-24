我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

反亞太裔仇恨 加州參議員威善高爭得百萬藝術撥款

記者李怡／舊金山報導
加州參議員威善高（Scott Wiener）（中）與社區代表在新聞發布會上。（記者李怡/攝影）
加州參議員威善高（Scott Wiener）（中）與社區代表在新聞發布會上。（記者李怡/攝影）

8月23日上午，加州參議員威善高（Scott Wiener）在舊金山華埠舊呂宋巷中華文化中心（CCC）舉辦的新聞發布會上宣布，已為亞太裔藝術家爭取到了100萬元的州府財政預算撥款，以用於提升民眾對「反亞太裔仇恨」的認知，實現文化上的公平，鼓勵社區講述我們自己的文化故事。

這筆預算資金將確保資助亞裔美國人和太平洋島裔的藝術家的工作。這項反種族主義的藝術倡議，旨在賦予不同社區權力，支持藝術家成為社會正義工作不可或缺的一部分。該倡議由兩個項目組成：一是，在未來會由多個機構參與，以壁畫、臨時雕塑和彈出式藝術行為的方式式色，提高對反亞裔仇恨的認識，通過藝術建立共同認知。二是，建立亞太裔（AAPI）藝術家基金，通過為亞太裔藝術家職業生涯的各個階段提供資金支持，增強他們的創造力，並確保文化基礎設施。通過以上項目的開展，以促進種族正義，構建一個沒有亞裔仇恨的未來。

仇恨犯罪在過去一年中激增，在舊金山我們已經看到，亞裔老年人成為暴力襲擊的目標。威善高說，「所有種族主義和仇恨都是不可接受的，今年，我們看到仇恨犯罪的增加。我們需要在各個方面與這種仇恨和偏見作鬥爭。」財政撥款就是為了支持亞太裔藝術家們的創作和創意，不受到資金不足的困擾，已實現文化公平，同時為自己的社區發聲。

舊金山中華文化中心行政總監梁凱欣表示，再次感謝參議員威善高為文化公平事業邁出的重要一步。「因為我們的社區在經歷了變革和挑戰的一年後，開始恢復活力，很高興能夠繼續我們的工作，支持藝術家們的實驗性、想像力和開創性的工作，以實現更具包容性的未來。我相信藝術家在表達亞裔文化中是不可或缺的」。她說，這是一項歷史性的投資，以促進文化平等，這將會為我們的社區文化建設提供動力，華埠社區非常感謝議員為華裔藝術家和社區文化建設所付出的努力。

亞裔 工作 舊金山

上一則

投書／邱信福：1.56億反仇亞預算 史無前例1.1億將於3年內投放 為不同社區組織提供受害者支援服務

下一則

剛開學就隔離 亞裔家長連署恢復網課

延伸閱讀

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援
「蜘蛛情侶」情正濃 湯姆霍蘭德、辛蒂亞加州見習婚禮

「蜘蛛情侶」情正濃 湯姆霍蘭德、辛蒂亞加州見習婚禮
紐森罷免案告急 賀錦麗將來救火 拜登可望跟進

紐森罷免案告急 賀錦麗將來救火 拜登可望跟進
王竹青：支持水務建設 免受無水苦

王竹青：支持水務建設 免受無水苦

加州水太硬？ 專家：自來水直接喝 安啦

加州水太硬？ 專家：自來水直接喝 安啦

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

2021-08-17 23:21
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41
手機內的疫苗卡照片，也可以作為證明。（記者李晗／攝影）

金山堂食需疫苗證明 「客人寥寥無幾」商家嘆生意難

2021-08-21 02:20

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃