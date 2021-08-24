反亞太裔仇恨 加州參議員威善高爭得百萬藝術撥款

加州參議員威善高（Scott Wiener）（中）與社區代表在新聞發布會上。（記者李怡/攝影）

8月23日上午，加州參議員威善高（Scott Wiener）在舊金山 華埠舊呂宋巷中華文化中心（CCC）舉辦的新聞發布會上宣布，已為亞太裔藝術家爭取到了100萬元的州府財政預算撥款，以用於提升民眾對「反亞太裔仇恨」的認知，實現文化上的公平，鼓勵社區講述我們自己的文化故事。

這筆預算資金將確保資助亞裔 美國人和太平洋島裔的藝術家的工作 。這項反種族主義的藝術倡議，旨在賦予不同社區權力，支持藝術家成為社會正義工作不可或缺的一部分。該倡議由兩個項目組成：一是，在未來會由多個機構參與，以壁畫、臨時雕塑和彈出式藝術行為的方式式色，提高對反亞裔仇恨的認識，通過藝術建立共同認知。二是，建立亞太裔（AAPI）藝術家基金，通過為亞太裔藝術家職業生涯的各個階段提供資金支持，增強他們的創造力，並確保文化基礎設施。通過以上項目的開展，以促進種族正義，構建一個沒有亞裔仇恨的未來。

仇恨犯罪在過去一年中激增，在舊金山我們已經看到，亞裔老年人成為暴力襲擊的目標。威善高說，「所有種族主義和仇恨都是不可接受的，今年，我們看到仇恨犯罪的增加。我們需要在各個方面與這種仇恨和偏見作鬥爭。」財政撥款就是為了支持亞太裔藝術家們的創作和創意，不受到資金不足的困擾，已實現文化公平，同時為自己的社區發聲。

舊金山中華文化中心行政總監梁凱欣表示，再次感謝參議員威善高為文化公平事業邁出的重要一步。「因為我們的社區在經歷了變革和挑戰的一年後，開始恢復活力，很高興能夠繼續我們的工作，支持藝術家們的實驗性、想像力和開創性的工作，以實現更具包容性的未來。我相信藝術家在表達亞裔文化中是不可或缺的」。她說，這是一項歷史性的投資，以促進文化平等，這將會為我們的社區文化建設提供動力，華埠社區非常感謝議員為華裔藝術家和社區文化建設所付出的努力。