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灣區人口回流 舊金山、聖馬刁縣6月增1.7萬職缺

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山城市街景。（記者李怡／攝影）
舊金山城市街景。（記者李怡／攝影）

去年8月，伴隨著疫情肆虐，趙婷（Polly Zhao）和她的先生貝爾張（Bill Zhang)搬離了舊金山，前往西雅圖附近風景秀麗的奧林匹亞半島，在那裡他們夫妻二人租了一棟獨立屋。「在去年的那段時間裡，我覺得是被困在了舊金山的公寓裡，動彈不得，同時還得承受高房價和高物價，所以是被迫逃離了。」趙婷回憶道。但隨著舊金山隔離限制的解除、商業和社交活動的回歸，以及之前的朋友也都陸續回到了灣區工作，趙婷夫婦在本周也收拾好了行裝，開車回到了灣區。

「現在疫情正在恢復，我真的很高興能再回到這座城市，見到我所有的朋友們。」貝爾說道。

像趙婷夫婦這樣，因為疫情離開舊金山，最近又陸續返回的居民，並不是個別的現象。根據美國郵政服務地址變更的數據分析，目前，離開舊金山的淨移出人數已降至疫情前的水平。去年8月達到每月近7000戶家庭淨流失的峰值（按遷出家庭數減去遷入家庭數計算），今年6月降至約1600 戶，是自去年以來的最低值。

這也是自新冠疫情以來舊金山人口外遷的最小值。根據柏克萊加大的一項分析，大約三分之二離開金山的居民都留在了灣區其他地區，該分析得出的結論認為，並沒有加州人口外流。

在疫情開始的一個月後，趙婷的前公司，解雇了三分之一的員工，她也失去在科技公司做工程師的工作。現在，她在一家初創公司兼職，回到舊金山之後，她也開始尋找新的工作。趙婷夫婦都表示，「之所以選擇再回到舊金山，是因為覺得這是一座充滿無限潛力的城市，這個城市的文化、你可以遇到的和你共事的人，真是太棒了」。

隨著經濟的復甦，舊金山這座充滿魅力的城市正在吸引更多的新居民。舊金山和聖馬刁縣6月份增加了1萬7200個工作崗位，為一年來最高水平。因疫情離開、現在又重回到這座城市的人們，希望舊金山可以很快恢復往日的活力。

舊金山 疫情 趙婷

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