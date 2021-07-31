雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大

消防員在「迪克西山火」火場內進行計畫性「燒毀行動」。（美聯社）

加州 今年最大山火 「迪克西山火」（Dixie Fire）過去24小時再焚地2萬畝，總面積已超過24萬畝，受控程度僅24%。

加州森林防火廳（Cal Fire）30日上午表示，迪克西山火面積已擴大為24萬零595畝，範圍橫跨布特（Butte）與普魯默斯（Plumas）兩縣，已成為加州史上第11大山火。

加州森林防火廳發言人麥特羅（Mitch Matlow）指出，火場面積擴大有一部分是所謂的計畫性「燒毀行動」（burn out operations），即在嚴密監控下有意點火燃燒防火線內植被，並加強防火線的措施。

「迪克西山火」已成為加州史上第11大山火。（美聯社）

麥特羅表示，「燒毀行動」在布特草原（Butte Meadows）和瓊斯維爾（Jonesville）附近進行。他說：「當地所有民宅都很安全，沒有任何損毀，因為這項行動是由熟悉該地區的消防員執行。」

迪克西山火還延燒到大火東側和西側之間的卡里布（Caribou）排水系統區域。麥特羅說：「這個區域位於大火正中心，區內一個島受到安全保護，沒有被燒毀。」

加州防火廳火災行為分析師 柏恩斯（Dennis Burns）表示，29日有一場雷暴經過迪克西山火火場，吹起時速高達42哩的強風，煽動大火往外延燒。柏恩斯30日說：「大火雖受到強風影響，但昨晚的救火行動十分成功。」

柏恩斯表示，迪克西山火附近的小鎮格林維爾（Greenville）以東爆發了新火災「艾文斯山火」（Evans Fire）。國家森林局（Forest Service）表示，截至30日上午，艾文斯山火已焚地45畝，起火點已被列入迪克西山火應急線內，但火災本身還未進入迪克西山火火場內。

7月14日爆發的迪克西山火24日與較小的「飛火」（Fly Fire）合併後火勢變得非常猛烈，吞噬了整個印第安瀑布鎮（Indian Falls）。當局28日公布的火災地圖顯示，迪克西山火已燒毀42棟建築物和22個附屬建築物，另外五棟建築物和三個附屬建築物受損，毀損建築物數量最多的地區是89號公路的印第安瀑布鎮和70號公路的里奇吧（Rich Bar）。