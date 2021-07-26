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慈濟攜手聖縣 免費施打疫苗 聖荷西園區年來首度開放

記者李榮／聖荷西報導
慈濟基金會與聖他克拉拉縣府合作，舉辦疫苗接種的服務。（記者李榮／攝影）
慈濟基金會與聖他克拉拉縣府合作，舉辦疫苗接種的服務。（記者李榮／攝影）

為關心社區民眾的健康，慈濟基金會北加州分會和聖他克拉拉縣府在周末於慈濟基金會北加州分會聖荷西園區，為12歲以上的社區民眾免費施打疫苗。當天提供輝瑞和強生兩種疫苗，讓民眾選擇。

慈濟基金會北加州分會公關林美娟表示，雖然全美國已有超過六成的人已經施打了疫苗，但是依然有部分的民眾對於新冠肺炎疫苗持保留態度，還沒有接受疫苗注射。因此，各地的政府也不斷持續呼籲民眾接種疫苗，保護自己也保護家人。

聖他克拉拉縣政府公共信息官張繼月表示，新冠肺炎影響劇烈，最初疫苗比較不足的時候，無法大規模將疫苗開放給社區。後來疫苗足夠後，希望快速在社區為民眾提供接種。她指出，雖然華人的接種率還算是滿高的，但是多少還是有些尚未注射的民眾。她因此想到與慈濟北加合作，共同推廣疫苗的接種。另一方面，慈濟在疫情期間在社區幫忙很多，無論是對任何族裔都無私地服務與幫助，「慈濟在社區中是一個很重要的慈善機構。」

當天到慈濟會所接種疫苗的一位女士表示，先前沒有接種疫苗是因為身體有些不舒服，不確定能否打疫苗。現在看到接種的機會，而且又是慈濟，就特別前來接種，「現場看到師兄師姊，有熟悉的面孔，感覺很放心。」

當天聖他克拉拉縣政府也在場設有攤位，提供疫情期間受影響的民眾在房租補助、財務上補助的資源介紹。慈濟也藉機更近一步了解這些資源的提供，希望未來能對受疫情影響的民眾轉介、提供更多的服務。

當天活動雖然只有四個小時，但已經是自從去年3月園區關閉以來，慈濟北加第一次開放園區做社區服務活動，民眾和志工都充滿對未來期待，並希望疫情趕緊過去。

疫苗 北加 疫情

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