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刮刮樂幸運降臨灣區 4人共獲1800萬元獎金

編譯組／綜合電
灣區四名彩票刮刮樂玩家共獲1800萬美元獎金。 (美聯社)
灣區四名彩票刮刮樂玩家共獲1800萬美元獎金。 (美聯社)

加州彩票局稱，灣區四位幸運彩民最近在刮刮樂彩票上總共贏了1800多萬元，其中包括北灣的一位八位數的贏家。

在北灣拍達路瑪市，加西亞（Sylvia Garcia）在Lakeville公路上的7-Eleven買了一張終極百萬刮刮樂Ultimate Millions Scratchers彩票，中了1000萬元。加西亞告訴彩票官員，她計畫買一棟房子，開辦一個企業，並將她的獎金用於投資

彩票公司說，在東灣，小昆圖（Romeo Quinto Jr.）靠一張幸運刮刮樂Luck Scratchers彩票贏得了500萬元的大獎。他告訴彩票官員，他在都布林市位於都布林大道2760號的Fallon Gate Chevron買了他的獎券。他本想在那裡停下來洗車，但當時排隊太長，所以他決定就買一杯飲料和一張刮刮樂彩票。

昆圖說，他計畫用獎金償還債務，幫助他人，並進行投資。

據彩票公司稱，在東灣屋崙，麥克林（Jai McLin）在第17街1335號的Oakland Liquor & Market購買了一張即開型刮刮樂彩票，贏得200萬元。

而在南灣，提特（Hue Tiet）在聖荷西位於301 N. Jackson Ave.的Jackson Pure Water買了一張Set For Life的刮刮樂彩票後，贏了120萬元，彩票公司說。

彩票抽獎遊戲本周的頭獎再次增長，周五晚上的勁球 Powerball jackpot開獎中沒有大獎獲得者，使周二開獎的大獎估計達1.28億元。

在周六晚的開獎中，勁球的頭獎估計達到了1.5億元，超級樂透的開獎金額800萬美元。    

投資 勁球 加州

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