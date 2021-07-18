後疫情時代／科技人才搶住太浩湖 拉動房市

科技界正改變太浩湖房地産狀況，成千上萬當地人需要住房。(美聯社)

在太浩潮的房地産和住房領域，有兩種說法正逐步形成。

一方面，隨著新一波人在太浩湖定居，房地産市場繼續蓬勃發展。根據Redfin的數據，在過去的一年裡，楚魯克的房價中位數已經上升了近30%，略低於百萬元大關。根據7月13日楚魯克鎮議會會議上提供的信息和太浩賽拉房地産經紀人委員會的數據，3月至5月間，楚魯克地區三分之一的房屋銷售是現金報價，三分之二的報價高於要價。有三分之一的新購房者在科技行業工作，可能會往返於太浩湖和舊金山之間。

同時，根據太浩楚魯克山區住房委員會的一項新研究，楚魯克和北太浩有超過9500名當地就業 工人和全職居民有「未滿足的住房需求」。這些家庭要麽有費用負擔，要麽過度擁擠，要麽生活在惡劣或不足的條件下。當地居民對住房的「未滿足需求」增加了12%，或大約增加了一千戶。對於當地人來說，多年來太浩的住房一直很昂貴，而且很難找到；租金 自疫情 開始以來也增加了25%至50%。

這些發現在6月底由山區住房委員會召開的緊急會議上提出。與會者分成幾個小組，研究不同的短期解決方案。一些雇主考慮如何集中資金，為其雇員建立合作住房。 另一個團隊研究與州和聯邦土地管理機構合作，希望為員工找到在太浩地區停放車輛的地方。監管措施如臨時租金控制或為小型住宅讓路，都在討論之列。住房領導和專家們也在權衡可能採用的措施，以加快該地區未來的住房項目。

太浩湖住房需求的一個重要部分來自於一個被專家稱為 「缺失的中間群體」，即他們的收入過高，不符合政府資助的經濟適用房要求，但又不足以真正負擔太浩湖的高額生活費用。楚魯克鎮亦在為房主提供激勵措施，將他們的空房子租給長期租戶。

山區住房委員會打算每年都做這個調查，以密切關注楚魯克和北太浩地區的住房需求情況。現在，太浩地區的很多人都在想，秋天可能會有怎樣的變化，因為屆時很多科技公司會開始召集他們的員工回公司上班。