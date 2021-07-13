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如臨其境 無人機航拍「彩繪女士」內景

記者李怡／舊金山報導
無人機穿堂而過，人們終於可一窺「彩繪女士」的內部景觀。（記者李怡攝影）
無人機穿堂而過，人們終於可一窺「彩繪女士」的內部景觀。（記者李怡攝影）

如果您一直夢想一覽舊金山西增區「阿拉莫廣場」旁著名的「彩繪女士建築」的內部景觀，那現在你可以足不出戶就能實現這個夢想了，新的無人機鏡頭將帶您一飽眼福。

無人機飛行員庫尼亞萬（Kurniawan ）最近得到了許可，可以操控他的無人機穿過彩繪女士這組優美的維多利亞式住宅的其中一套房屋，從前門飛入，爬上樓梯，最終到達頂層臥室，然後飛出最高的窗戶。

因為房子的主人喬治·霍斯福 (George Horsfall) 非常欣賞庫尼亞萬 (Kurniawan)的視頻作品，所以大約一年前他們取得了聯繫，並製定了這次的拍攝計畫。庫尼亞萬很高興能夠完成這個獨特的項目。庫尼亞萬說道，「一直就很想以一種前所未有的全新方式展示『彩繪女士』的內景」。

庫尼亞萬 (Kurniawan) 擁有一家名為 Space Monkey 的無人機公司，該公司專門從事房地產鏡頭的拍攝，因此在豪華房屋中飛馳並不是一種新體驗。他說，這架無人機又小又輕，即使發生墜機事故，也不會造成太大損壞。 「我不會說這是一次輕鬆的飛行，但它不會損壞任何財物。」

庫尼亞萬作為舊金山本地人，很高興能夠將舊金山這一極有歷史意義標誌的建築物的內景呈給人們。他之前還拍攝過令人印象深刻的泛美金字塔和日本城景色。

舊金山 房地產 墜機

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