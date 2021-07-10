百人會傳奇父女檔 創投之父 女兒銀行界自闖一片天

劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

美國 華裔精英團體「百人會」（Committee of 100）之中，雲集了各行各業的華人 領袖。他們在美中關係、美國華人華僑發展的推進中，都扮演著重要的角色。

來自舊金山灣區的劉家，不僅爸爸劉宇環（Peter Liu）早早入選百人會，女兒劉宏敏（Ida Liu）也在兩年前同樣躋身這個平台。一個是華人界的創投之父，另一個則是「青出於藍」的銀行界女性翹楚，成為百人會中絕無僅有的一對傳奇劉氏「父女檔」。

引領兩岸的創投元老

坐在舊金山市中心大樓的25層，劉宇環的眼底之下盡是靚麗的都市天際線景色。這是他的辦公室，約30年前他就已經了「中經合集團」，走在創投圈子的前沿。他過去數十年間，在美中、兩岸之間打拼的成果，為他迎來了創投之父、創投元老的美名。

要了解世界的脈動，需要成長多元的環境。劉宇環生於北京，長於台北，求學於美國，對於文化、政治、經濟的世界差異都有深厚理解，這就為他的非凡成就奠定基礎。

1986年，當時劉宇環就受台灣的「科技教父」李國鼎的邀請，引領創投產業發跡，開啟自己的創投教父之路。在那個沒有網路的年代，劉宇環憑藉自己在美中的廣闊人脈以及對中西方世界的文化與社會的了解，能夠迅速促成合作，打開市場，建立產業，在台灣開啟一個嶄新的創投時代。同樣在中國大陸，1996年劉宇環也參與了早期的通訊行業事務，對如今的通訊科技的蓬勃發展影響深遠。中國舉辦的夏季達沃斯論壇幕後，也都是劉宇環的遠見與努力。

創投觸角 遍及各領域

而今，劉宇環的創投觸角也遍及方方面面，像是娛樂傳媒、健康醫療、再生能源領域，他的精準把控都吸引著投資者們的目光。2020年在台灣的一次高峰會上，劉宇環獲得了終身成就獎。

在事業上的成就之餘，劉宇環也熱心於社會事務，他主持百人會的運作，擔任1990學社的董事，推動舊金山上海姊妹城市情誼。劉宇環也是一位「愛國華僑」，憑著自己過人的智慧，在美中關係、兩岸關係之間促進和諧發展。

體會「過程」的美好與艱辛，在萬事「緣分」之中求得盡力，然後將經驗「分享」給年輕一輩，是如今劉宇環的處事哲學。他說，自己現在最關心的就是培養下一代，把經驗傳給年輕人。

劉宏敏今年4月獲得晉升，出任花旗銀行私人財富管理部門的全球總裁。（記者李晗 / 攝影）

打破天花板的劉家女兒

在東灣小城奧倫達（Orinda）長大的時候，劉宏敏就知道自己「與眾不同」。她們一家幾乎是社區裡唯一的亞裔 家庭，她作為亞裔女生在學校裡則更是「珍稀動物」。

但是這樣的不同，也成為了未來劉宏敏的優勢。能夠在銀行界攀上頂峰，雖然不是靠「拼爹」，但是她也在父親劉宇環身上學到了不少。她既繼承了東方人刻苦肯幹的精神，又學到了西方人感言表達自信的一面。因此打破美國職場上亞洲人的天花板，則成了劉宏敏的必然之路。

在灣區高中畢業之後，劉宏敏去了波士頓郊外就讀於衛斯理女子學院（Wellesley College），隨後她也就愛上了東岸，歷經投資銀行、時尚零售等等的工作之後，她也找到了自己的鐘愛的職業發展路徑——私人財富管理（private banking）。

關心夥伴 做「過度的溝通」

如今劉宏敏同樣與眾不同。她眼神銳利，目光如炬，說話談吐從容自信，簡潔時尚的髮型與穿衣搭配，都顯示出獨特前衛的品位。在高手如雲、白人主導的金融銀行界裡，劉宏敏今年4月獲得晉升，出任花旗銀行私人財富管理部門的全球總裁（Global Head），成為少之又少的能夠攀上銀行界頂級主管位置的亞裔女性。

在疫情期間，劉宏敏也展現出卓越的領導力。她關注自己團隊的身心健康，除了安排冥想、營養師、醫師來為幫助團隊成員度過難關之外，她自己也會親自關心團隊成員，做到「過度的溝通」（over-communicate）。因為在線上Zoom會議的時代，很多原本的溝通都發生極大變化。

舉目四望，劉宏敏知道自己的周圍還沒有那麼多的亞裔女性，甚至女性本身都不多。但是她也相信，更多的天花板會被一一打破，女性也能夠突出重圍，在職場上脫穎而出。

父女相聚 感謝言傳身教

疫情之後，以前滿世界飛的劉宇環和劉宏敏，都減少了出差旅行的頻率。如今疫情逐漸好轉，劉宏敏也是一年多以來第一次坐飛機，來到加州和爸爸相聚。父女坐在一塊時談天說地樂淘淘。

劉宏敏把自己許多的成就歸功於父親的言傳身教。她說，父親劉宇環就是一個很有實力、很能幹的人，自己從小看到父親的做人做事，學習到了很多。她也說自己和父親的「父女檔」除了在百人會上是絕無僅有之外，在每年的瑞士達沃斯論壇中也是少之又少。

作為在美華人之光，女兒劉宏敏讓父親劉宇環無比的驕傲。現在劉宇環的辦公室內也有許多90後、00後的年輕人，成為他栽培的對象。他希望自己女兒的事例，能夠激勵更多年輕華人，無論是在兩岸三地還是美國海外，讓他們能夠奮發向前。

劉宏敏也說，「親眼見到了（see it）才知道（know it）」，形容自己作為亞裔女性能夠做到銀行的全球總裁，作為一個事實為人所知很重要。因為她的代表性（representation），可以讓更多的亞裔和女性能夠清楚了解到，沒有打不破的天花板，一切皆有可能。