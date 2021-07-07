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10搶匪 闖聯合廣場百貨公司搶名牌包

編譯組／舊金山6日電
舊金山聯合廣場Neiman Marcus百貨公司，遭十名歹徒闖入搶走大量名牌包。（電視新聞截圖）
舊金山聯合廣場Neiman Marcus百貨公司，遭十名歹徒闖入搶走大量名牌包。（電視新聞截圖）

一群歹徒5日晚間衝入舊金山聯合廣場一家百貨公司搶奪名牌包，得手後跳上在門口接應的汽車逃逸。

舊金山警方表示，事件於5日傍晚5時49分發生在聯合廣場Stockton Street的Neiman Marcus百貨公司。從民眾手機拍得的影片可以看到，嫌犯共有十人，每人手上都抓著名牌包從店裡衝出。等到警員趕到現場，嫌犯早已逃逸無蹤。

目擊者表示，事件發生在百貨公司即將打烊前，嫌犯砸碎店內玻璃陳列櫃，並從架子上搶走包包。

Neiman Marcus發出聲明說：「職員和顧客的安全是我們最關心的事，所幸在事件中沒有人受到傷害，我們正與舊金山警方合作調查此次事件。」

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）表示，任何零售商店或其員工都不應遭受到「像影片中一樣無恥、有組織的盜竊行為」。

警方6日尚未向檢察官提出逮捕或確認與此事件有關的嫌犯。不過，博徹思表示，一旦警方開始採取逮捕行動，他們會立即審查並提出控罪。

博徹思說：「零售店竊賊是透過將贓物賣給收購贓物的犯罪網路獲利的。為了阻止零售店盜竊，我們必須拆除這些犯罪網路。」

博徹思指出，檢察官辦公室設有一個專門處理組織性零售犯罪的小組，與多個州、聯邦和地方法執法單位合作，以犯罪網路的主謀為主要目標。這項合作計畫去年追回了超過800萬元的被盜商品。

舊金山 Neiman Marcus 檢察官

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