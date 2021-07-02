加州謀殺案去年激增31% 創13年新高

加州凶殺案在2020年猛增31%，為13年之最。(美聯社)

根據7月1日公布報告，去年加州 在努力應對新冠病毒及種族不公正之際，凶殺案猛增31%，成為自2007年以來死亡人數最多的一年。其中非裔 占了所有受害者中幾乎三分之一。

去年加州有2202起殺人案，從每10萬人中的4.2起增至5.5起。這是自2007年以來殺人事件最多的。非裔占加州人口的6.5%，但占去年所有受害者的31%。西語裔人占45%，白人占16%。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說，目前還不清楚凶殺案增加的原因。但他把這與去年手槍銷售增長65.5%和長槍銷售增長45.9%聯繫起來：68萬6435支手槍的銷售量創了紀錄，而48萬401支步槍和獵槍的銷售量僅次於2016年。2020年近四分之三的凶殺案涉及槍枝，高於一年前的69%，而與家庭暴力有關的涉及槍枝的求助電話上升了42%。

「可以有把握地說，疫情 對日常生活產生了巨大的影響，」邦塔說，同時提倡更多地使用槍枝暴力限制令，防止那些可能使用槍枝傷害自己或他人的人擁有槍枝。

他指出，加州有全國最嚴厲的槍枝法律，大多數人都正確使用他們的武器，但仍有許多工作要做。他的辦公室報告說，超過三分之一的凶殺案是由爭吵引起的，28%與幫派有關，近7%與家庭暴力有關，8.5%與強姦、搶劫或入室盜竊有關。

根據州政府的報告，即使殺人案急劇增加，整體暴力犯罪仍有不到1%的增長。這是因為盡管嚴重襲擊案上升了近9%，縱火案上升了43%，搶劫案卻下降了約14%，強姦案也下降了8%。

同時，雖然財產犯罪下降了7.7%，但機動車盜竊案上升了近20%。專家們分析為疫情及其伴隨的居家令和其他限制導致了去年犯罪模式的不穩定變化。

「疫情過後社會秩序恢復正常，加州的犯罪格局也可能得到重新平衡，」總部設在舊金山的青少年和刑事司法中心在一份基於同一大數據的報告中說。「2020年提供了一個獨特的窗口，從中可以看到孤獨隔離、失去工作、商業失敗及集體性的哀傷對社區安全的影響。」