我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

加州謀殺案去年激增31% 創13年新高

編譯組／沙加緬度7月1日電
加州凶殺案在2020年猛增31%，為13年之最。(美聯社)
加州凶殺案在2020年猛增31%，為13年之最。(美聯社)

根據7月1日公布報告，去年加州在努力應對新冠病毒及種族不公正之際，凶殺案猛增31%，成為自2007年以來死亡人數最多的一年。其中非裔占了所有受害者中幾乎三分之一。

去年加州有2202起殺人案，從每10萬人中的4.2起增至5.5起。這是自2007年以來殺人事件最多的。非裔占加州人口的6.5%，但占去年所有受害者的31%。西語裔人占45%，白人占16%。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說，目前還不清楚凶殺案增加的原因。但他把這與去年手槍銷售增長65.5%和長槍銷售增長45.9%聯繫起來：68萬6435支手槍的銷售量創了紀錄，而48萬401支步槍和獵槍的銷售量僅次於2016年。2020年近四分之三的凶殺案涉及槍枝，高於一年前的69%，而與家庭暴力有關的涉及槍枝的求助電話上升了42%。

「可以有把握地說，疫情對日常生活產生了巨大的影響，」邦塔說，同時提倡更多地使用槍枝暴力限制令，防止那些可能使用槍枝傷害自己或他人的人擁有槍枝。

他指出，加州有全國最嚴厲的槍枝法律，大多數人都正確使用他們的武器，但仍有許多工作要做。他的辦公室報告說，超過三分之一的凶殺案是由爭吵引起的，28%與幫派有關，近7%與家庭暴力有關，8.5%與強姦、搶劫或入室盜竊有關。

根據州政府的報告，即使殺人案急劇增加，整體暴力犯罪仍有不到1%的增長。這是因為盡管嚴重襲擊案上升了近9%，縱火案上升了43%，搶劫案卻下降了約14%，強姦案也下降了8%。

同時，雖然財產犯罪下降了7.7%，但機動車盜竊案上升了近20%。專家們分析為疫情及其伴隨的居家令和其他限制導致了去年犯罪模式的不穩定變化。

「疫情過後社會秩序恢復正常，加州的犯罪格局也可能得到重新平衡，」總部設在舊金山的青少年和刑事司法中心在一份基於同一大數據的報告中說。「2020年提供了一個獨特的窗口，從中可以看到孤獨隔離、失去工作、商業失敗及集體性的哀傷對社區安全的影響。」

加州 疫情 非裔

上一則

罷免州長紐森特別選舉 9月14日舉行

下一則

舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響

延伸閱讀

加州公校學生 均可享免費早午餐

加州公校學生 均可享免費早午餐
國會討論是否取消州、地方稅扣抵1萬元上限

國會討論是否取消州、地方稅扣抵1萬元上限
特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%
設備老舊擋不住駭客 加州110億失業金 奈國高手輕易盜領

設備老舊擋不住駭客 加州110億失業金 奈國高手輕易盜領
加州迷幻藥合法案 再闖一關

加州迷幻藥合法案 再闖一關

熱門新聞

舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕