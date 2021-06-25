我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

加州低收入無證移民醫保參保率低 專家籲提供基本醫療

記者陳程威／聖荷西報導
查普拉表示，接近七成加州民眾希望對無證移民提供醫療保護。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
查普拉表示，接近七成加州民眾希望對無證移民提供醫療保護。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

新冠疫情肆虐社區，凸顯移民，特別是無證移民在現行醫療保險體系下所面臨的差距、對醫療體系的恐懼和迴避，以及無法獲得疫苗等現象，都會對整個社區的安全與健康產生影響。無黨派「加州公共政策研究所」（PPIC）研究員查普拉（Paulette Cha）等人24日發布有關加州無證移民健康照護的相關研究。

在加州，有超過1800萬的民眾是移民。估計，其中大約有200萬到260萬人是無證移民。然而，根據聯邦人口普查局2019年的數據顯示，僅在加州就有超過300萬人沒有醫療保險。無證移民基本上被排除在政府的醫療保險與資助之內。

報告顯示，低收入的無證移民醫保的未參保率很高。特別是50歲以上人群未參保率特別高。在全加州範圍內，對於無證移民的衛生保健服務也並不均衡，存在著明顯的差異。

查普拉表示，很多時候無證移民跟醫療體系之間缺乏相關的聯繫。擁有相同醫療保險的狀況下，有無證移民家庭的兒童獲得日常醫療的可能性，相比其他家庭要低11%。

她說，目前正在討論的州立法措施，包括無論移民身分，將醫療保險覆蓋到所有低收入成年人。先前的「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保)推行，確實改善了許多低收入移民的醫療狀況，但是也擴大了無證移民與其他移民間的健康鴻溝。擴大醫療保險的選項—包括為老年人擴大加州醫保的範圍等。

查普拉表示，鼓勵加州所有縣不論移民身分，都為貧困人口提供相關的醫療服務，並提供更多的社會安全支持，將有助於改善醫療保健領域的公平性。據相關民意調查顯示，加州居民對於為無證移民提供醫療保健的支持度從2015年的54%提升到66%。

移民家庭 醫療保險 加州

上一則

聖他克拉拉縣逾8成合格民眾 至少打1劑新冠疫苗

下一則

反仇視亞裔 AT&T捐亞太裔社區組織逾75萬元

延伸閱讀

少數族裔免租金緩驅逐 亞裔卻列為「未受嚴重衝擊」

少數族裔免租金緩驅逐 亞裔卻列為「未受嚴重衝擊」
新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險

新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險
申請移民簽、綠卡 移民局重新允許補件

申請移民簽、綠卡 移民局重新允許補件
紐森罷免案正式成案 簽名過門檻…加州史上第2次

紐森罷免案正式成案 簽名過門檻…加州史上第2次
獎賞奏效 加州疫苗接種數領先全美

獎賞奏效 加州疫苗接種數領先全美

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯