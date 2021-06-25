加州低收入無證移民醫保參保率低 專家籲提供基本醫療

查普拉表示，接近七成加州民眾希望對無證移民提供醫療保護。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

新冠疫情肆虐社區，凸顯移民，特別是無證移民在現行醫療保險 體系下所面臨的差距、對醫療體系的恐懼和迴避，以及無法獲得疫苗等現象，都會對整個社區的安全與健康產生影響。無黨派「加州 公共政策研究所」（PPIC）研究員查普拉（Paulette Cha）等人24日發布有關加州無證移民健康照護的相關研究。

在加州，有超過1800萬的民眾是移民。估計，其中大約有200萬到260萬人是無證移民。然而，根據聯邦人口普查局2019年的數據顯示，僅在加州就有超過300萬人沒有醫療保險。無證移民基本上被排除在政府的醫療保險與資助之內。

報告顯示，低收入的無證移民醫保的未參保率很高。特別是50歲以上人群未參保率特別高。在全加州範圍內，對於無證移民的衛生保健服務也並不均衡，存在著明顯的差異。

查普拉表示，很多時候無證移民跟醫療體系之間缺乏相關的聯繫。擁有相同醫療保險的狀況下，有無證移民家庭 的兒童獲得日常醫療的可能性，相比其他家庭要低11%。

她說，目前正在討論的州立法措施，包括無論移民身分，將醫療保險覆蓋到所有低收入成年人。先前的「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保)推行，確實改善了許多低收入移民的醫療狀況，但是也擴大了無證移民與其他移民間的健康鴻溝。擴大醫療保險的選項—包括為老年人擴大加州醫保的範圍等。

查普拉表示，鼓勵加州所有縣不論移民身分，都為貧困人口提供相關的醫療服務，並提供更多的社會安全支持，將有助於改善醫療保健領域的公平性。據相關民意調查顯示，加州居民對於為無證移民提供醫療保健的支持度從2015年的54%提升到66%。