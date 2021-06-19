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奧克蘭米爾斯學院 擬併入波士頓東北大學

編譯組／綜合18日電
米爾斯學院正在與波士頓東北大學進行合併談判。(取自臉書)
米爾斯學院正在與波士頓東北大學進行合併談判。(取自臉書)

面對財務困境，位於屋崙的米爾斯學院(Mills College)正在重塑自己，探索一條性別包容之路。這所擁有169年歷史的大學是加州為數不多的女子學院之一。學院日前表示，正在與波士頓的東北大學(Northeastern University)進行合併談判。後者在全球都有影響力。

米爾斯學院院長希爾曼（Elizabeth Hillman）在推特上發布視頻說：「招生人數的下降，加上多年的經營虧損和COVID-19疫情的意外挑戰，決定了這一變革勢在必行」。

如果這兩所學校合併，米爾斯學院將成為東北大學米爾斯學院，不再是一個獨立自主的機構。本科和研究生學位將通過東北大學米爾斯學院提供，學校將在本科階段實現性別包容政策。

米爾斯學院聲明，目前米爾斯學院的學生將能夠在本校或東北大學米爾斯學院完成他們的學位。米爾斯在3月宣布，它將在2021年秋季後不再招收本科一年級新生，可能會在2023年授予其最後的學位。

米爾斯聲明說：「目標是將我們的兩個機構結合起來。這樣可以一起擴大米爾斯的核心優勢，包括推進學生入學、婦女的領導地位、公平原則和社會正義。這個新聯盟將允許繼續在米爾斯校園內授予學位，加強對米爾斯現有學生、教職員工的支持，並在未來開發新的教育項目」。

米爾斯學院建校於加州誕生兩年後的1852年，歷史悠久，成立之初為青年女子神學院。1872年，被兩位倡導婦女權利的傳教士購買後，遷址屋崙。

該校享有眾多「第一」：1974年米爾斯學院成為第一所提供計算機科學專業的女子學院，1990年成為第一所也是唯一一所扭轉男女同校決定的女子學院，2014年作為第一所單性別學院採納了歡迎跨性別學生的招生政策。

東北大學 加州 招生

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