減少堵車 柏克萊交通改造工程啟動 預計2023年底完工

80公路和Gilman街交匯處改造計畫正式動工，預計2023年底完工。（記者劉先進 ／翻攝）

加州 交通廳（Caltrans）、州交通委員會、柏克萊 、艾伯尼（Albany）等城市日前聯合舉行線上記者會，宣布80公路和Gilman街交匯處改造計畫正式動工，預計2023年底完工，增加人行道和自行車天橋，並改善公路附近區域的道路和交通情況。

計畫位於柏克萊與艾伯尼的交界處，在柏克萊市西北部，工程希望改善West Frontage Road和第2街之間的Gilman路的交通情況，該道路因為高速路上下車流多，擁堵明顯。項目希望減少擁堵，縮短排隊時間，減少道路合併和車輛轉彎的各種堵塞。

柏克萊燒烤店KC'S BBQ東主戴維絲（Kristen Davis）說，她的祖父在1968年開設了這家燒烤點，至今已傳承三代。店鋪位於Gilman街和San Pablo大道交叉口附近，位置很方便。很感謝相關機構對Gilman路口附近的改進，這將讓她的家人、顧客和員工的道路更加安全。

艾伯尼提倡騎車和步行安全的Albany Strollers & Rollers 組織創始人坎貝爾（Dave Campbell）說，作為一個熱心的騎行者和步行者，很高興有這次改造計畫，可增加騎行者和行人的安全，改善無障礙通行環境。將允許任何人，無論是老年人、孩子，還是推著嬰兒車的母親，又或者是殘疾人，進入灣區步道 ，欣賞美麗的海濱景色。高速路切斷了海灣社區的聯繫，但類似計畫又彌合連接社區。

為項目提供資金的州交通委員會執行總監韋斯（Mitch Weiss）說，此計畫是一個好例子，充分說明加州應如何行動，使交通安全系統對所有道路使用者更安全、更方便。計畫也很及時，疫情期間，越來越多的加州人開始步行和騎自行車，計畫能幫助加州實現氣候目標和公平目標。

韋斯表示，很高興州交通委員會能夠從其主動交通計畫（Active Transportation Program）中資助此項目。項目改造嚴重超過原有配額，迫切需要額外資金。委而員會積壓了數百個建設計畫，只有11%左右的計畫能籌到資。州長剛剛在預算中提出一些額外的資金，希望在未來，能夠籌資建設更多類似計畫。

項目建設方、加州交通廳第四區副總監羅紮里（Sean Nozzari）表示，該廳希望快速開啟項目第一階段的建設，在Gilman以南的公路80上方建造供行人和自行車使用的天橋。今年秋天，將開始第二階段的工作，在高速公路的東邊和西邊建設兩個環島，以實現車流更好的流動和更有效的運營。這些獨特的環島將為所有模式提供安全的旅行。根據聯邦公路管理局的數據，安裝環島通常會使傷害性碰撞減少76%，致命性碰撞減少90%，行人傷害減少40%，當項目在2023年底完工時，將為行人、自行車騎手和駕駛者提供一個更安全的交通交匯點。