社交媒體法規點火 矽谷與印度陷入緊張對峙

導因於印度新社交媒體法規，矽谷科技大公司與印度陷入日益緊張的僵局。(Getty Images)

導因於印度 新社交媒體法規，矽谷科技大公司與印度陷入日益緊張的僵局，擔憂侵犯隱私 ，在全球增長最快的市場遭受大規模監視並損害業務。包括臉書、推特 、Google等矽谷巨頭，都企圖在愈趨嚴峻的印度政治環境中，應對社交媒體新法規。

印度警察24日突檢推特辦公室。此前推特將印度執政黨一名官員推文標記為「操縱媒體」。WhatsApp則於25日針對新法規控訴印度政府。印度總理莫迪(Narendra Modi)政府26日譴責臉書所屬平台，認為其為「明顯反抗行為」，必須遵守「當地法律」。推特則於27日表達對印度員工安全「感到擔憂」。

印度執政黨今年加大對社交媒體與訊息應用程式的打擊力度，特別是在第二波新冠疫情席捲印度之際。莫迪政府堅持認為，新法規合理並有助保護國家安全、維護公共秩序，易於辨識病毒錯誤訊息來源，並且減少犯罪。然而，科技公司表示，法規與民主原則不符。

推特決定將以莫迪為首的執政黨印度人民黨發言人推文貼上標籤，此舉使得新德里警方突訪推特辦公室。警方表示，行動是為了讓推特配合調查的例行程序。但社交媒體巨頭推特稱其為「恐嚇策略」。

新社交媒體法規內容於今年2月公布，包括要求公司在印度設置特別合規官(special compliance officers)，要求刪除某些內容，包括「完全或部分裸露」貼文。此外，若當局要求，科技社交平台必須追蹤發文「首個起始人」。此舉迫使WhatsApp向政府提出法律訴訟，認為此要求破壞平台的端對端加密，並從根本上破壞隱私權。

印度電子與信息技術部門稱WhatsApp訴訟是「不幸的嘗試」，法規尊重隱私，僅在調查或防止和印度主權安全與完整、公共秩序、兒童性行為、虐待或露骨色情內容有關的「非常嚴重罪行」，才會要求平台透露私人資料。印度政府致力於確保所有公民隱私權，維護國家安全。

但是，隱私並非社交媒體公司關心唯一問題。印度政府要求必須任命合規官，若未刪除標記內容，在任何訴訟均可能承擔責任。此外，印度當局還要求矽谷社交平台撤除發文，今年4月，要求臉書與推特刪除約100則發文，其中包括批評莫迪對新冠疫情回應。2月份時也向推特施壓，要求撤銷被認為具煽動性的帳戶。

不過，由於印度有數億網路用戶，對科技公司來說，印度是巨大市場，無法忽視。儘管WhatsApp控告當局，但Google與推特皆表示願意就新法規中的大部分要求，與政府接觸。