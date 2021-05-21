擴展計畫深入地底90呎 聖荷西捷運站遭譏「地球中心」

聖荷西捷運站被質疑設在地下深處，但VTA說明，地下車站不會成為通勤障礙。(圖取自臉書)

部分人士正在嘲諷耗資690萬元、通過聖荷西 市中心的BART擴展計畫，認為新車站設計要求通勤者、必須走多達90呎才能抵達車站。他們在推特上發文批評建設BART捷運擴展項目的聖他克拉拉谷交通局，將車站設在周圍街道下方深處，「乘客搭車必須到地球中心。」(Love too take a journey to the center of the earth to board my train.)

他們指出，在第28街/小葡萄牙車站(28th Street/Little Portugal subway station)設在街道下方86呎處，整個BART擴展計畫還包括聖荷西市中心、Diridon站的地下車站，以及聖他克拉拉另一處地下車站。質疑為何在如此遙遠的設置地下車站。

據了解，VTA計畫擴建車站時，面臨在地上傳統車站或地下之間進行選擇，傳統車站需拆毀聖他克拉拉街道部分地區、遭到市中心商業反對；在更深地下挖洞，則最大程度減少對地面破壞。後來選擇在地下建造車站。VTA發言人阿拉尼茲（Bernice Alaniz）強調，商業反對擴建地上車站並非唯一原因，還有土壤條件、維護地下公用設施需求及避免切斷VTA輕軌線，都成為決定深挖車站隧道的因素。

倡導對乘客更友善公共交通網絡的「灣區 無縫組織」(Seamless Bay Area)政策主任葛里菲斯(Ian Griffiths)認為，從街道走到車站的長距離，將使擴展車站交通失去吸引力，也讓老年人與行動不便者面臨挑戰。

不過，阿拉尼茲說明，地下深處車站不會成為通勤障礙。乘客可選擇在車站乘坐自動手扶梯、高速電梯或樓梯。VTA估計，即使在交通尖峰時段，乘坐電梯花費不到1分鐘時間，就能從車站抵達街道上，自動手扶梯則須1分鐘至90秒時間，決定於在手扶梯上是站立或行走。

BART系統先前面臨乘客對電梯與手扶梯可靠性的抱怨，近年來加強維護工作。根據統計數據，2020年財務年度的BART電梯的累積使用時間達99%、車站到街道的自動手扶梯則有97%時間處於可用狀態。聖荷西市中心車站設置原已電梯為主要出入通道，也設有樓梯，在新冠疫情 之後，由於有些人可能不願搭電梯，已更新建設自動手扶梯計畫。