擴展計畫深入地底90呎 聖荷西捷運站遭譏「地球中心」

聖荷西捷運站被質疑設在地下深處,但VTA說明,地下車站不會成為通勤障礙。(圖取自臉書)

部分人士正在嘲諷耗資690萬元、通過聖荷西 市中心的BART擴展計畫,認為新車站設計要求通勤者、必須走多達90呎才能抵達車站。他們在推特上發文批評建設BART捷運擴展項目的聖他克拉拉谷交通局,將車站設在周圍街道下方深處,「乘客搭車必須到地球中心。」(Love too take a journey to the center of the earth to board my train.)

他們指出,在第28街/小葡萄牙車站(28th Street/Little Portugal subway station)設在街道下方86呎處,整個BART擴展計畫還包括聖荷西市中心、Diridon站的地下車站,以及聖他克拉拉另一處地下車站。質疑為何在如此遙遠的設置地下車站。

據了解,VTA計畫擴建車站時,面臨在地上傳統車站或地下之間進行選擇,傳統車站需拆毀聖他克拉拉街道部分地區、遭到市中心商業反對;在更深地下挖洞,則最大程度減少對地面破壞。後來選擇在地下建造車站。VTA發言人阿拉尼茲(Bernice Alaniz)強調,商業反對擴建地上車站並非唯一原因,還有土壤條件、維護地下公用設施需求及避免切斷VTA輕軌線,都成為決定深挖車站隧道的因素。

倡導對乘客更友善公共交通網絡的「灣區 無縫組織」(Seamless Bay Area)政策主任葛里菲斯(Ian Griffiths)認為,從街道走到車站的長距離,將使擴展車站交通失去吸引力,也讓老年人與行動不便者面臨挑戰。

不過,阿拉尼茲說明,地下深處車站不會成為通勤障礙。乘客可選擇在車站乘坐自動手扶梯、高速電梯或樓梯。VTA估計,即使在交通尖峰時段,乘坐電梯花費不到1分鐘時間,就能從車站抵達街道上,自動手扶梯則須1分鐘至90秒時間,決定於在手扶梯上是站立或行走。

BART系統先前面臨乘客對電梯與手扶梯可靠性的抱怨,近年來加強維護工作。根據統計數據,2020年財務年度的BART電梯的累積使用時間達99%、車站到街道的自動手扶梯則有97%時間處於可用狀態。聖荷西市中心車站設置原已電梯為主要出入通道,也設有樓梯,在新冠疫情 之後,由於有些人可能不願搭電梯,已更新建設自動手扶梯計畫。