聖荷西PATH幫遊民安家 街友流淚分享經歷

PATH聖荷西項目舉行記者會介紹為解決聖荷西市中心無家可歸議題的努力。（視訊會議翻攝）

加州住房問題嚴峻，根據州住房和社區發展部的資料顯示，僅在加州就有高達16萬人正面臨著流離失所的狀況，占全美約四分之一。其中灣區的住房問題也成為民眾關心的焦點以及諸多民選官員的競選承諾。

7日，旨在解決聖荷西 市中心街友問題，幫助當地無家可歸者重建他們的生活的「無家可歸者援助組織」(PATH )人，向聖他克拉拉縣當地的民選官員以介紹了PATH在聖縣為解決遊民問題所做的努力。包括聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）、州參議員柯提斯（Dave Cortese）、州參議員萊德（John Laird）、聖縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）、聖縣議員查維茲（Cindy Chavez ）、聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）等人的辦公室代表都參與了此次會議。

據PATH組織聖荷西負責人羅拉（Laura Sandoval）介紹，目前已在聖荷西開展了三個住房項目。包括用來為街友提供長期住房支持的位於290 N 2nd St的Villas on the Park住宅項目。該項目已於2019年正式完工，將提供83個永久性住房用以支持長期無家可歸的街友。

其中，已經搬入Villas項目的艾瑞克（Ericka）也在現場表示，自己已經無家可歸住在街道上很多年了。她表示，那時候自己白天常常在圖書館，也正在是圖書館自己遇到了PATH的外聯團隊。「我真的沒有想到像我這樣的人有一天也可以擁有房子。」儘管已經過去了一年多的時間，但在講述到自己搬進去新家時，她止不住地流淚。

艾瑞克表示，流浪常常伴隨著生活中的其他困境，包括經受親密關係裡的暴力。同時，居無定所又加深且放大了各種困境。「想要打破這個循環真的很難，我很開心有機會能夠有一個自己住的地方，打破那個循環，重新開始。」她表示，Villas項目的住客很多人的經歷與自己都非常相似，從而整個社區提供了一個緊密的支撐與連結網路。

羅拉還表示，本月開業的Evans Lane是PATH最新的住房服務項目，將為無家可歸的家庭提供過渡性住房。同時PATH聖荷西部門正在加緊建造位於Alum Rock的項目，位於Alum Rock的項目將會是混合了可負擔住房與支持性住房項目，預計將於2022年夏天完工，屆時可以為87個家庭提供住房服務。同時PATH還將在聖荷西4街開發一個老年住宅項目，將為長者提供94個老年住宅項目。