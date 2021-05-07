科技中心招聘疲弱 但工作並未流失

求職網站Indeed公布的數據顯示，大型科技中心地區整體招聘需求仍疲弱。（Getty Images）

求職網站Indeed.com公布的數據顯示，大型科技中心（如灣區）地區的招聘需求回升速度緩慢，但不是因為科技工作流失，而是整個就業 市場的招聘職位總數低於美國 其他地區。

Indeed數據顯示，包括舊金山、聖荷西、奧斯汀、巴爾的摩、羅里（Raleigh）、西雅圖和華府八個科技中心去年刊登的招聘職位總數低於全美平均，原因並非當地的科技工作流失，而是其他行業的招聘減少，例如餐飲業和零售業。

這些數據證實了就業市場多個月來的猜測，即科技公司因新冠疫情 關閉辦公室讓員工居家工作，仰賴科技業員工生存的商業因此生意慘跌。此外，灣區較嚴格的防疫規定，可能也是另一個造成這些商業生意慘跌的原因。

Indeed首席經濟學家柯爾科（Jed Kolko）說：「因為在家工作的人變多，當地像餐廳和零售店這類商業的招聘就變少。」

Indeed的招聘訊息顯示，寫明工作地點的科技工作，例如軟體開發和資訊科技，大部分都還保留在科技中心，並未轉移到其他較可負擔的都會區。

柯爾科表示，在疫情期間，美國幾乎所有地區的科技工作都有所減少，但八個主要科技中心減少的幅度並不明顯。零售等服務性行業則不同，這些工作在科技中心大幅減少。

數據顯示，過去12個月，大型科技中心的零售業招聘工作數量與上一個12個月相比減少了16%，但美國其他地區的零售業招聘工作數量則沒有增減。大型科技中心的托兒、食品加工和服務業招聘需求也大跌超過30%，美國其他地區這些行業的招聘需求雖然有所下降，但相對比科技中心強勁。

柯爾科指出，一個特定地區疫前的工作種類、能夠在家工作的勞工比例、以及民眾對新冠疫情風險所持的態度，都是影響當地哪類工作有招聘需求的因素。

Indeed還發現，儘管就業市場整體的遠距工作數量增加，大型科技中心寫明工作地點的招聘工作數量仍維持不變，而且他們的招聘訊息也較少提到遠距工作，反而美國其他地區利用疫情的遠距工作趨勢擴大他們的人才庫。

柯爾科說：「科技人才都集中在科技中心，這正是為什麼科技中心企業招聘員工時較少提到遠距工作的原因。」