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響應「#LetTaiwanHelp」 經文處廣邀國會議員挺台參加WHA

記者李榮／灣區報導
經文處邀請主流領袖，拍攝影片呼籲讓台灣參與世界衛生大會。（經文處提供）
經文處邀請主流領袖，拍攝影片呼籲讓台灣參與世界衛生大會。（經文處提供）

「世界衛生大會」(WHA）將於5月24日至6月1日舉行第74屆會議，但台灣依然未獲邀請以觀察員身分出席。駐舊金山台北經文處29日指出，自全球疫情爆發以來，台灣亮眼的防疫表現屢屢登上國際版面，世界各國都想借鏡「台灣模式」，然而台灣一直被忽略，駐舊金山經文處因此呼應美國聯邦參、眾兩院國會議員近期發動的「#LetTaiwanHelp」挺台活動，邀請轄區多位政要及非政府組織代表拍攝影片，敦促「世界衛生組織」(WHO)邀請台灣出席「WHA 74」。

包括加州聯邦眾議員柯斯塔（Jim Costa）、內華達州聯邦眾議員提他斯（Dina Titus）、猶他州參議會議長安德斯（Stuart Adams）、猶他州經濟發展廳廳長赫默特（Daniel Hemmert）、加州州參議員柯提斯（Dave Cortese）、加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）、猶他州參議會行政歲計委員會主席史蒂芬森（Jerry Stevenson）、猶他州眾議會多數黨領袖吉布森（Francis Gibson）、猶他州眾議會國際關係委員會主席浩克斯（Tim Hawkes）、加州馬德拉市長賈西亞（Santos Garcia）以及猶他-台灣友誼協會會長杜維浩(Robert DeWitt)等11位人，都錄製影片表達對台灣抗疫的肯定，呼籲世界衛生組織不應受政治因素影響，盡速邀請台灣參與世界衛生大會，參與全球防疫應處，共同邁向復甦。

另外，內華達州州務卿塞格夫斯克（Barbara Cegavske）、拉斯維加斯市議員迪雅茲（Olivia Diaz）、加州州眾議員卡拉（Ash Kalra）、佛利蒙市長高敘加、庫比蒂諾市長蒲仲辰、阿拉米達郡估值官羅峰（Phong La ）、聖他克拉拉縣山谷醫學中心基金會代理執行長艾略特（Michael Elliott）等人，也錄製影片感謝台灣捐贈抗疫物資。

舊金山國際扶輪社社長福伯斯（J.T. Forbus）及加州聖拉蒙國際扶輪社社長薩拉（Bernie Szalaj）亦錄製影片感謝台灣捐贈口罩協助社區抗疫，「『台灣模式』及『台灣能幫忙』口號，已逐漸為主流社會所熟知，未來經文處也將繼續結合國際扶輪社等主流社會力量，共同協助抗疫。」

經文處將從5月3日起，於臉書粉絲團（Taiwan in San Francisco）及推特（@san_taiwan）陸續播映4支剪輯影片。

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